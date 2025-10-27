Популярни
  Вратар в Северна Македония хоспитализиран след побой на стадиона

Вратар в Северна Македония хоспитализиран след побой на стадиона

  27 окт 2025 | 02:45
Вратарят на третодивизионния северномакедонски тим Аеродром е приет в болница, след като е бил пребит от фенове на Беса (Слупчане), съобщават медиите в западната ни съседка.

Инцидентът е станал веднага след последния съдийски сигнал, а според първоначалната информация стражът на скопския тим е откаран в лечебно заведение с травми, получени при нападението.

В социалните мрежи се разпространяват кадри от края на инцидента, на които се вижда как вратарят лежи на терена и е ритан от представители на противниковия отбор.

