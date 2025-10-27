Норис: Доста елементарно състезание за мен

Ландо Норис спечели своята шеста победа за сезон 2025 във Формула 1 с триумфа си в Гран При на Мексико Сити, в която британецът практически води от старта до финала.

В своето телевизионно интервю пилотът на Макларън обясни, че за него състезанието е било доста елементарно, след като е запазил лидерската си позиция на старта. На финала Норис спечели с аванс от над 30 секунди пред завършилия втори Шарл Леклер.

„Харесва ми. Какво състезание. Просто бях фокусиран и гледах напред, бях се фокусирал върху това, което правя. Доста елементарно състезание за мен, което и преследвах. Добър старт, добро потегляне, добра първа обиколка и след това можех да стигна до финала. Направих доста по-добро потегляне от пилотите около мен. Това е първата ми победа в Мексико и тя е красива“, заяви победителят в Гран При на Мексико Сити, който коментира и битката за титлата.



„Гледам на нещата уикенд за уикенд. Щастлив съм, фокусиран съм върху себе си. Концентриран съм и игнорирам всичко това (освиркването от феновете). Засега това работи, така че съм щастлив“, обясни пилотът на Макларън, който с днешната си победа си върна първата позиция в генералното класиране.

Снимки: Gettyimages