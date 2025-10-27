Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Норис: Доста елементарно състезание за мен

Норис: Доста елементарно състезание за мен

  • 27 окт 2025 | 00:45
  • 211
  • 0

Ландо Норис спечели своята шеста победа за сезон 2025 във Формула 1 с триумфа си в Гран При на Мексико Сити, в която британецът практически води от старта до финала.

В своето телевизионно интервю пилотът на Макларън обясни, че за него състезанието е било доста елементарно, след като е запазил лидерската си позиция на старта. На финала Норис спечели с аванс от над 30 секунди пред завършилия втори Шарл Леклер.

Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1
Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

„Харесва ми. Какво състезание. Просто бях фокусиран и гледах напред, бях се фокусирал върху това, което правя. Доста елементарно състезание за мен, което и преследвах. Добър старт, добро потегляне, добра първа обиколка и след това можех да стигна до финала. Направих доста по-добро потегляне от пилотите около мен. Това е първата ми победа в Мексико и тя е красива“, заяви победителят в Гран При на Мексико Сити, който коментира и битката за титлата.

„Гледам на нещата уикенд за уикенд. Щастлив съм, фокусиран съм върху себе си. Концентриран съм и игнорирам всичко това (освиркването от феновете). Засега това работи, така че съм щастлив“, обясни пилотът на Макларън, който с днешната си победа си върна първата позиция в генералното класиране.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

  • 26 окт 2025 | 23:44
  • 11307
  • 21
Макларън: Няма проблем с колата на Пиастри

Макларън: Няма проблем с колата на Пиастри

  • 26 окт 2025 | 18:22
  • 1811
  • 0
Ботас обясни, че Сайнц е провалил завръщането му в Уилямс

Ботас обясни, че Сайнц е провалил завръщането му в Уилямс

  • 26 окт 2025 | 17:42
  • 1416
  • 0
Алонсо очаква инциденти веднага след старта

Алонсо очаква инциденти веднага след старта

  • 26 окт 2025 | 17:24
  • 1593
  • 0
Пилот от Moto3 е в тежко състояние след зверския инцидент в Малайзия

Пилот от Moto3 е в тежко състояние след зверския инцидент в Малайзия

  • 26 окт 2025 | 17:04
  • 7836
  • 3
Пламен Стайков иска да атакува Европейския рали шампионат с нов автомобил

Пламен Стайков иска да атакува Европейския рали шампионат с нов автомобил

  • 26 окт 2025 | 15:34
  • 549
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

  • 26 окт 2025 | 19:07
  • 130230
  • 368
Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

  • 26 окт 2025 | 19:18
  • 79338
  • 351
Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

  • 26 окт 2025 | 23:44
  • 11307
  • 21
Янев: Така трябва да играем

Янев: Така трябва да играем

  • 26 окт 2025 | 19:33
  • 22284
  • 28
Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

  • 26 окт 2025 | 17:55
  • 28961
  • 9
Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

  • 26 окт 2025 | 17:57
  • 28817
  • 13