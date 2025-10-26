Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лион
  Лион пречупи десет от Страсбург в края

Лион пречупи десет от Страсбург в края

  • 26 окт 2025 | 23:50
  • 305
  • 0

Отборът на Лион сломи тима на Страсбург в зрелищен мач от 9-ия кръг на френската Лига 1. Благодарение на успеха си “хлапетата” влязоха в топ 4 на класирането и се доближиха на две точки от лидера и шампион Пари Сен Жермен. Страсбург от своя страна се свлече извън местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири, но все още е достатъчно близо до квотите за трите надпревари на УЕФА.

Гостите поведоха след ранен гол на Хоакин Пеничели в 25-ата минута. В 31-вата минута обаче Исмаел Дюкуре саботира усилията на съотборниците си и прати топката в собствената си мрежа.

Така в края на полувремето домакините от Лион можеха да осъществят пълен обрат, но в 44-ата минута Корентен Толисо пропусна дузпа.

След почивката Докуре се превърна в абсолютен грешник за тима си, след като в 67-ата минута си изкара директен червен картон и принуди Страсбург да доиграе мача с човек по-малко.

В крайна сметка “хлапетата” успяха да нанесат решителния удар, което се случи в добавеното време на двубоя. Тогава Афонсо Морейра овладя подаване и нанесе безупречен шут, с който топката влезе в горния ляв ъгъл на вратата, пазена от стража Май Пендерс.

В следващия кръг Лион ще гостува на новака Париж ФК, докато Страсбург посреща Оксер. И двата мача ще бъдат на 29-и октомври (сряда).

