Лион пречупи десет от Страсбург в края

Отборът на Лион сломи тима на Страсбург в зрелищен мач от 9-ия кръг на френската Лига 1. Благодарение на успеха си “хлапетата” влязоха в топ 4 на класирането и се доближиха на две точки от лидера и шампион Пари Сен Жермен. Страсбург от своя страна се свлече извън местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири, но все още е достатъчно близо до квотите за трите надпревари на УЕФА.

Гостите поведоха след ранен гол на Хоакин Пеничели в 25-ата минута. В 31-вата минута обаче Исмаел Дюкуре саботира усилията на съотборниците си и прати топката в собствената си мрежа.

Така в края на полувремето домакините от Лион можеха да осъществят пълен обрат, но в 44-ата минута Корентен Толисо пропусна дузпа.

46' La seconde période débute ! 🔛



Allez les gars, on va chercher cette victoire ! ✊



1-1 #OLRCSA pic.twitter.com/AOg2eUhWmY — Olympique Lyonnais (@OL) October 26, 2025

След почивката Докуре се превърна в абсолютен грешник за тима си, след като в 67-ата минута си изкара директен червен картон и принуди Страсбург да доиграе мача с човек по-малко.

В крайна сметка “хлапетата” успяха да нанесат решителния удар, което се случи в добавеното време на двубоя. Тогава Афонсо Морейра овладя подаване и нанесе безупречен шут, с който топката влезе в горния ляв ъгъл на вратата, пазена от стража Май Пендерс.

𝗛𝗢𝗣𝗟𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔 🔥



La victoire pour nos Gones face à Strasbourg !!! 😍



Que ça fait du bien ! 👊🔴🔵



2-1 #OLRCSA pic.twitter.com/EDPFYi5S2f — Olympique Lyonnais (@OL) October 26, 2025

В следващия кръг Лион ще гостува на новака Париж ФК, докато Страсбург посреща Оксер. И двата мача ще бъдат на 29-и октомври (сряда).