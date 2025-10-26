Щутгарт записа пета поредна победа след красив гол и асистенция на вратар

Щутгарт продължава със силната си серия на домашната сцена и след обрат спечели с 2:1 над Майнц 05 в мач от 8-ия кръг на Бундеслигата. Доскорошните национали Крис Фюрих и Дениз Ундав донесоха победата на Себастиан Хьонес, след като преди това Надим Амири откри за гостите.

Така швабите отново излязоха на трета позиция в класирането с 18 точки, на шест зад лидера Байерн и на една от втория РБ Лайпциг. Майнц пък е на другия полюс, като инкасира четвърто поредно поражение и се намира в опасната зона само с 4 точки.

В 41-вата минута Майнц получи перфектна възможност да открие. ВАР забеляза ръка в наказателното поле на Чема Андрес, а Надим Амири реализира дузпата, като Щутгарт стана последният отбор в петте най-силни лиги в Европа, който допусна гол у дома през този сезон. В продължението на първата част обаче Крис Фюрих бързо възстанови равенството след страхотен изстрел от дистанция, който не остави никакви шансове на стража на гостите Робим Центнер - 1:1.

2 - Stuttgart's Alexander Nübel is the only goalkeeper in Europe's five big leagues to record 2 assists in competitive matches in 2025-26. Playmaker. #VfBFSV pic.twitter.com/zhylJzl7Ks — OptaFranz (@OptaFranz) October 26, 2025

Щутгарт почти поведе в резултата секунди след подновяването на играта, но вратарят на Майнц се справи с опасен удар на Паскал Щенцел. След час игра пък Джейми Левелинг бе спрян от отличен блок на Доминик Кор, а след това добър пробив на Билал Ел Ханус завърши с нерешителен удар 15 минути преди края.

Но точно когато Щутгарт се чудеше дали ще дойде нов шанс, швабите поведоха в резултата 11 минути преди края - и то по куриозен начин. Дълъг пас от вратаря Александeр Нюбел премина през цялата отбрана на Майнц, позволявайки на Дениз Ундав да се втурне и да излезе срещу Центнер, за да го преодолее с прецизен удар за крайното 2:1.

Така Щутгарт подпечата победата си, а двата отбора ще се срещнат отново само след три дни - във втория кръг от Купата на Германия, когато този път Майнц е домакин.

Снимки: Imago