Радомир Стоянов стигна до четвъртфинал на Световното за младежи

Радомир Стоянов загуби на четвъртфиналите на световното първенство по борба до 23 г. в Нови Сад, Сърбия. В категория до 86 килограма в свободния стил българинът започна с убедителна победа - 12:2 срещу казахстанеца Муханбет Мамбетов, но след това загуби с 1:13 от Торнике Самхарадзе (Грузия), седми в Европа на първенството до 23 години този сезон.

Но Сахмарадзе се оказа силен само за българина, тъй като на полуфинала беше прегазен с 10:0 от Арсен Балоян (Армения) и така за Стоянов първенството приключи. Шансове да продължи поне за бронз има също Андриан Вълканов (97), който започна с успех срещу поляка Виктор Хаса (5:0) и загуба с 0:12 от японеца Араш Йошида, втори в света при мъжете и победител на рейтинговия турнир в Албания този сезон.

Айкан Сеид продължи към репешажите на Световното в Сърбия

Победилият Вълканов стигна до мача за титлата, което означава, че българското момче ще се бори на репешажите. Първият му съперник е Муса Арсункаев от Унгария, 20-годишен. Двамата ще се борят утре след обяд.Същата е ситуацията и с Ердал Галип, който загуби от киргизстанеца Омурбек Улу (0:12), но противникът му е на финал за златото в категория до 61 кг. Съперник на репешажите е китаецът Юнцюан Луо, а схватката е утре.От първенството отпаднаха Денис Наим (65), както и Айкан Сеид (79), който не успя да преодолее репешажите.

Снимки: Sportal.bg