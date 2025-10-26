Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Радомир Стоянов стигна до четвъртфинал на Световното за младежи

Радомир Стоянов стигна до четвъртфинал на Световното за младежи

  • 26 окт 2025 | 19:16
  • 269
  • 0
Радомир Стоянов стигна до четвъртфинал на Световното за младежи

Радомир Стоянов загуби на четвъртфиналите на световното първенство по борба до 23 г. в Нови Сад, Сърбия. В категория до 86 килограма в свободния стил българинът започна с убедителна победа - 12:2 срещу казахстанеца Муханбет Мамбетов, но след това загуби с 1:13 от Торнике Самхарадзе (Грузия), седми в Европа на първенството до 23 години този сезон. 

Но Сахмарадзе се оказа силен само за българина, тъй като на полуфинала беше прегазен с 10:0 от Арсен Балоян (Армения) и така за Стоянов първенството приключи. Шансове да продължи поне за бронз има също Андриан Вълканов (97), който започна с успех срещу поляка Виктор Хаса (5:0) и загуба с 0:12 от японеца Араш Йошида, втори в света при мъжете и победител на рейтинговия турнир в Албания този сезон. 

Айкан Сеид продължи към репешажите на Световното в Сърбия
Айкан Сеид продължи към репешажите на Световното в Сърбия

Победилият Вълканов стигна до мача за титлата, което означава, че българското момче ще се бори на репешажите. Първият му съперник е Муса Арсункаев от Унгария, 20-годишен. Двамата ще се борят утре след обяд.Същата е ситуацията и с Ердал Галип, който загуби от киргизстанеца Омурбек Улу (0:12), но противникът му е на финал за златото в категория до 61 кг. Съперник на репешажите е китаецът Юнцюан Луо, а схватката е утре.От първенството отпаднаха Денис Наим (65), както и Айкан Сеид (79), който не успя да преодолее репешажите.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Бойни спортове

Християн Георгиев – 5-и на Световното в Китай

Християн Георгиев – 5-и на Световното в Китай

  • 26 окт 2025 | 12:30
  • 1058
  • 0
Преслав Николов спечели бронзов медал на Европейската купа по джудо за кадети в Кранска гора

Преслав Николов спечели бронзов медал на Европейската купа по джудо за кадети в Кранска гора

  • 26 окт 2025 | 12:03
  • 333
  • 0
410 състезатели спориха за отличията на турнир по джудо в памет на Симеон Ценев

410 състезатели спориха за отличията на турнир по джудо в памет на Симеон Ценев

  • 26 окт 2025 | 11:58
  • 1148
  • 0
Почина големият боксьор Салим Салимов

Почина големият боксьор Салим Салимов

  • 26 окт 2025 | 11:55
  • 2547
  • 3
Пресиян Генов е европейски шампион по бокс при най-тежките

Пресиян Генов е европейски шампион по бокс при най-тежките

  • 26 окт 2025 | 08:27
  • 8230
  • 10
Айкан Сеид продължи към репешажите на Световното в Сърбия

Айкан Сеид продължи към репешажите на Световното в Сърбия

  • 26 окт 2025 | 01:30
  • 914
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

  • 26 окт 2025 | 19:07
  • 107274
  • 293
Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

  • 26 окт 2025 | 19:18
  • 55892
  • 205
Янев: Така трябва да играем

Янев: Така трябва да играем

  • 26 окт 2025 | 19:33
  • 7059
  • 6
Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

  • 26 окт 2025 | 17:55
  • 22234
  • 8
Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

  • 26 окт 2025 | 17:57
  • 19131
  • 10
Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

  • 26 окт 2025 | 13:35
  • 32727
  • 26