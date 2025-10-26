Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Айкан Сеид продължи към репешажите на Световното в Сърбия

Айкан Сеид продължи към репешажите на Световното в Сърбия

  • 26 окт 2025 | 01:30
  • 134
  • 0
Айкан Сеид продължи към репешажите на Световното в Сърбия

Айкан Сеид продължава на репешажите в категория до 79 килограма на Световното първенство по борба свободен стил до 23 години в Нови Сад, Сърбия. Българският национал, който по-рано този сезон стана пети на Европейския шампионат до 23 година, стартира с успех срещу германеца Грегор Егенбрут - 3:2, но на четвъртфиналите загуби от световния вицешампион при мъжете Леви Хайнес с 0:10.

Американецът достигна финал и даде втори шанс на Сеид в неделния ден. В репешажите българският представител ще срещне иранеца Махди Юсуфхадживар.

В най-леката категория до 57 кг Ивайло Тисов записа две победи. Първата е над молдовеца Йон Булгару, който е пети на Световно първенство до 20 години, с технически туш с 16:6. След това Тисов преодоля с 2:5 и турчина Бекир Кешер, бронзов медалист от Европейския шампионат до 23 години и пети на рейнтинговия турнир в Монголия.

На четвъртфиналите Тисов падна с туш от руснака Аяндар Ондар. Съперникът му не успя да стигне финал и българското участие приключи.

Калоян Атанасов (70 кг) и Георги Иванов (125 кг) загубиха на старта. Съперниците и на двамата също претърпяха поражение в следващия кръг и българското участие приключи.

Атанасов беше спрян от грузинеца Гога Отинашвили след 0:10, докато Иванов падна от Хакан Буюкчингил (Турция) - 4:7.

В днешния 26-и октомври (неделя) излизат последните четирима представители на България - Ердал Галип (61), Денис Наим (65), Радомир Стоянов (86) и Андриян Вълканов (97).

Галип очаква победителя от двубоя между китаец и киргизстанец. Наим ще спори с иранеца Ресин Абас Резайагузголех.

Радомир Стоянов очаква победителя от двубоя между поляк и казахстанец, а Вълканов ще има за съперник Виктор Хаса от Полша.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Спорно съдийско решение донесе победа на Волков в Абу Даби

Спорно съдийско решение донесе победа на Волков в Абу Даби

  • 25 окт 2025 | 22:04
  • 682
  • 0
Мурзаканов запази перфектната си статистика с шеста победа в UFC

Мурзаканов запази перфектната си статистика с шеста победа в UFC

  • 25 окт 2025 | 21:29
  • 587
  • 0
Неприятен край на главните битки от UFC 321 в Абу Даби

Неприятен край на главните битки от UFC 321 в Абу Даби

  • 25 окт 2025 | 21:08
  • 7028
  • 3
Международната ММА федерация налага доживотна забрана на Николай Добруджански

Международната ММА федерация налага доживотна забрана на Николай Добруджански

  • 25 окт 2025 | 15:44
  • 758
  • 0
Колко време ще трябва на Аспинал да приключи Ган

Колко време ще трябва на Аспинал да приключи Ган

  • 25 окт 2025 | 14:53
  • 1610
  • 3
Аспинал ще победи със събмишън, смята бивш шампион на UFC

Аспинал ще победи със събмишън, смята бивш шампион на UFC

  • 25 окт 2025 | 14:36
  • 807
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 97144
  • 197
Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

  • 26 окт 2025 | 00:09
  • 19901
  • 109
Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

  • 26 окт 2025 | 01:13
  • 1730
  • 1
Илиан Илиев крайно разочарован от новия селекционер на България, ето какво каза за него

Илиан Илиев крайно разочарован от новия селекционер на България, ето какво каза за него

  • 25 окт 2025 | 19:46
  • 39441
  • 27
Наполи удари Интер и се върна на върха след горещо дерби с красиви голове и куп ситуации

Наполи удари Интер и се върна на върха след горещо дерби с красиви голове и куп ситуации

  • 25 окт 2025 | 21:23
  • 28106
  • 39
Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

  • 25 окт 2025 | 20:17
  • 9698
  • 1