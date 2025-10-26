Лил отговори подобавщо на поражението от ПАОК и разгроми Метц

Отборът на Лил се възстанови от поражението от ПАОК (Солун) на свой терен в турнира на УЕФА Лига Европа по най-добрия начин, побеждавайки с 6:1 намиращия се на последно място във френското първентво Метц. С тези три точки Лил събра 17 и се изкачи на 4-о място в Лига 1, на три след лидера Пари Сен Жермен.

Тимът на Метц, който няма победа в последните си девет мача, пристигна на север с амбиция да сложи край на тази серия, но бързо стана ясно, че няма да е днес. След интензивен атакуващ натиск от първия съдийски сигнал, Лил поведе в 25-ата минута. Матиас Фернандес-Пардо изглеждаше много активен, показа бързина, за да се промъкне до страничната линия. Оттам върна топката на Хамза Игамане, който овладя и спокойно прати топката в долния ъгъл на вратата.

Нещата можеха да се развият по различен начин, след като мигове по-късно топката достигна до Шейх Сабали в наказателното поле. Турският вратар на домакините Берке Йозер не беше на позиция, но нападателят някак си прехвърли топката доста над гредата. Пропускът бързо бе наказан, когато вратарят Папе Си опита да намери свой съотборник с дълъг пас, но изпрати топката право у Феликс Корея, който се ориентира правилно и я върна директно в мрежата от 40 метра.

Феликс Корея направи 3:0 осем минути след началото на второто полувреме, отново след подаване на Фернандес-Пардо. Ромен Перо покачи на 4:0 в 64-ата минута, а Корея подаде на ветерана Бенжамен Андре, който в 82-ата минута вкара петия гол.

Хакон Харалдсон да завърши разгрома, добавяйки шести гол в добавеното време. Имаше поне време за утешителен гол, тъй като Ибу Сане отбеляза вероятно най-хубавия гол в мача с истински снаряд по диагонала в далечния ъгъл. Поражението остави Мец на дъното в класирането само с 2 точки.