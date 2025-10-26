Популярни
  3. Локомотив (Горна Оряховица) постигна 5-а поредна победа и продължава без грешка

Защитаващият титлата си Локомотив (Горна Оряховица) спечели гостуването си на Левски в Българене с 36:27 (16:11) в последната среща от петия кръг на първенството на България по хандбал за мъже.  

С успеха "железничарите" останаха еднолично на върха на класирането с пълен актив с 10 точки.  След равностойна игра до средата на първото полувреме шампионите успяха постепенно да натрупат аванс от 10:7 в 17-а-а минута, а малко по-късно дръпнаха и с 13:9, като на почивката се оттеглиха с аванс от 16:11.  Гостите до голяма степен предрешиха мача в първите десетина минута след почивката, когато поведоха с 26:16 и до края контролираха двубоя.  

Преследвачите Щумен 61, Фрегата и Добруджа постигнаха победи в срещите си от кръга вчера.

Левски - Локомотив (Горна Оряховица) - 27:36 (11:16)

в събота:

Пирин 64 (Гоце Делчев) - Спартак (Варна) - 26:32 (13:14)

НСА - Шумен 61                           - 26:32 (13:17)

Осъм (Ловеч) - Добруджа (Добрич)         - 30:31 (11:16)

Фрегата (Бургас) - Чардафон (Габрово)    - 32:25 (17:12)

В класирането води Локомотив (Горна Оряховица) с пълен актив от 10 точки, пред Шумен 61, Фрегата и Добруджа също с по 8 точки, Спартак с 5, Левски, Чардафон и Осъм с по 3 и Пирин 64 и НСА с по 2.

