Убедителни победи за Бяла и Етър 64 в женското хандбално първенство на България

  26 окт 2025 | 17:13
Шампионът Бяла постигна убедителна домакинска победа над Свиленград с 46:19 (22:8) в среща от втория кръг на женското първенство на България по хандбал. Двубоят беше повторение на Суперфинала за титлата от миналия сезон, но  шампионките доминираха през цялата среща и не дадоха особени шансове на съперничките.

Етър 64 също записа категорична победа над гостуващия Спортист-Кремиковци 2018 с 40:20 (22:7). Така Бяла и Етър са лидери в подреждането с пълен актив от по 4 точки. Сливница заслужи първи 2 точки за сезона след труден успех при гостуването си на Академик ПУ с 28:26 (13:12) в равностоен двубой.

