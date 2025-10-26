Популярни
Ямал с ново видео преди Ел Класико: Страхът го оставих отдавна
  2. Барселона
  • 26 окт 2025 | 14:34
  • 918
  • 1
Часове преди Ел Класико Ламин Ямал отново се обърна към Реал Мадрид, този път в социалните си мрежи, нажежавайки обстановката преди голямото дерби. Нападателят на Барселона публикува видео и снимка в профилите си в социалните мрежи.

Първо той качи видео, в което се чува следното послание: „Играчът, който идва от квартала, не се състезава за слава. Той се състезава за бъдеще. Не играе за прожекторите, а за да не се връща назад. Истинският натиск не е на стадиона, а в погледите на онези, които никога не са спирали да вярват. И когато вкара, не празнува от его. Празнува, защото знае, че този гол може да промени всичко. За него, за хората му и за неговия квартал.“

Видеото завършва с гласа на самия Ламин Ямал и фразата: „Страхът го оставих в Матаро отдавна.“

Матаро е родното място на таланта.

Освен това видео, Ламин Ямал публикува и „стори“ със своя снимка от едно от последните издания на Ел Класико, на която се виждат фенове на мадридчани на трибуните, които го обиждат.

През последните дни Ямал беше в центъра на вниманието заради думите си в предаването на Kings League. Футболистът на Барса заяви, че в Мадрид „крадат, оплакват се...“.

