Шахматистката Надя Тончева с бронз на престижния фестивал в Саламанка

  • 26 окт 2025 | 13:17
  • 196
  • 0
Шахматистката Надя Тончева с бронз на престижния фестивал в Саламанка

От 21 до 25 октомври в испанския град Саламанка се проведе VIII Международен шахматен фестивал „Salamanca Cuna del Ajedrez Moderno“, организиран от Alumni – Университета в Саламанка. Събитието отбелязва исторически факт – именно в Саламанка през 1497 г. са били формулирани и публикувани първите правила на съвременния шах от студента Лучена в труда му “Arte de ajedrez con 150 juegos de partido”.

Фестивалът в Саламанка привлече значителен медиен интерес.

Събитието е гордост за града и съчетава състезателен, образователен и обществен елемент, превръщайки шаха в културен празник. В центъра му стои Турнирът Магистрал, който тази година събра шест изявени фигури от световния шахмат. Сред тях са перуанската легенда Хулио Гранда Сунига, иранско-испанската гросмайсторка Сара Хадем, украинският световен шампион Руслан Пономарьов, испанската гросмайсторка Сабрина Вега, актуалният световен шампион до 20 г. от Индия Пранава Венкатеш и българската гросмайсторка Надя Тончева. Както и в предходните издания, организаторите поддържат равен баланс между жени и мъже, което придава на турнира съвременен и отличителен характер, в духа на модерното разбиране за шаха.

19-годишната българка направи силен дебют в това елитно състезание и спечели третото място с впечатляващите 5 точки. Победител стана Пранава Венкатеш (8,5 т.), следван от Руслан Пономарьов (7 т.).

Организаторите отбелязаха, че Тончева се е показала като съперник, изключително труден за преодоляване. Испанските медии и сайтът на фестивала www.salamancachess.com нарекоха Надя Тончева „откритието на турнира“ и „гладиаторката“, подчертавайки нейния агресивен стил на игра. В последния десети кръг в борба за третото място, което за първи път се заема от жена, българката убедително победи испанската представителка Сара Хадем, с което си осигури бронзовия подиум.

Снимка: salamancachess.com

