Лацио и Ювентус излизат в непримирима схватка

Лацио и Ювентус ще се изправят един срещу друг в интригуващ двубой от осмия кръг на италианската Серия А. Срещата ще се проведе на стадион "Олимпико" в днешния 26-и октомври (неделя), а първият съдийски сигнал е насрочен за 21:45 часа българско време. Двата отбора влизат в мача с различни амбиции - домакините се опитват да се изкачат в класирането след колеблив старт на сезона, докато "бианконерите" целят да затвърдят позициите си в горната половина на таблицата.

Ювентус заема седмата позиция в класирането с 12 точки от 7 изиграни мача, като отборът има 9 отбелязани и 7 допуснати гола. От друга страна, Лацио се намира на 12-то място с 8 точки от същия брой срещи, с 10 вкарани и 7 получени гола. "Бианкочелестите" изостават с 4 точки от своя съперник и победа би им позволила да намалят значително тази разлика. За "Старата госпожа" трите точки са от ключово значение, за да не изостане от водещата група отбори в шампионата и да запази шансовете си за класиране в европейските турнири.

Лацио демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача, с две загуби, две равенства и една победа. Римляните започнаха с две поредни загуби - срещу Сасуоло (0:1 на 14.09.2025) и градския съперник Рома (0:1 на 21.09.2025). След това последва убедителна победа като гост срещу Дженоа (0:3 на 29.09.2025), последвана от две равенства - с Торино (3:3 на 04.10.2025) и Аталанта (0:0 на 19.10.2025). От своя страна, Ювентус не е постигнал победа в последните си пет мача във всички турнири. В Серия А отборът записа три последователни равенства - с Аталанта (1:1 на 27.09.2025), Милан (0:0 на 05.10.2025) и загуба от Комо (2:0 на 19.10.2025). В Шампионската лига "бианконерите" завършиха наравно с Виляреал (2:2 на 01.10.2025) и загубиха от Реал Мадрид (1:0 на 22.10.2025).

Историята на последните пет сблъсъка между двата отбора показва равностойно съперничество с две победи за Лацио, две за Ювентус и едно равенство. Последната среща между тях се състоя на 10 май 2025 г. на "Олимпико" и завърши 1:1, като Рандал Коло Муани откри за Ювентус в 51-вата минута, а Матиас Весино изравни в последните секунди на мача. Преди това, през октомври 2024 г., Ювентус победи с 1:0 на "Алианц Стейдиъм". Интересно е, че двата отбора се срещнаха и в полуфиналите за Купата на Италия през април 2024 г., където Ювентус спечели първия мач с 2:0 с голове на Киеза и Влахович, а Лацио взе реванш с 2:1 във втория двубой с два гола на Кастейянос, но "бианконерите" продължиха напред с общ резултат 3:2.

Матия Дзакани е водещата фигура в атаката на Лацио този сезон с 2 гола в 6 мача. Италианският крило демонстрира добра реализация, като от 8 удара 5 са били точни. Особено впечатляващо беше представянето му срещу Верона, когато отбеляза гол и получи висока оценка за играта си. Дзакани е особено опасен през второто полувреме, като статистиката показва, че очакваните му голове са значително по-високи след почивката (0,41 спрямо 0,1 през първото полувреме). В предишните си срещи с Ювентус обаче, той не е успял да отбележи гол, въпреки че е играл като титуляр в последните четири двубоя между отборите. Кенан Йълдъз е ключов играч за Ювентус с 1 гол и 3 асистенции в 7 мача от началото на сезона. 19-годишният турски талант е изключително активен в атака с 15 удара (6 точни) и 11 успешни центрирания. Най-силното му представяне беше срещу Интер, когато отбеляза гол и направи асистенция. Йълдъз е започнал като титуляр във всичките 7 мача на отбора този сезон, което показва доверието на треньора в неговите способности. Срещу Лацио младият нападател има ограничен опит - в последната среща между отборите той изигра пълни 99 минути, но в предишните двубои е влизал предимно като резерва, без да успее да отбележи гол или да направи асистенция.