Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Володя Златев тържествено отпразнува юбилея си

Володя Златев тържествено отпразнува юбилея си

  • 26 окт 2025 | 02:51
  • 179
  • 2
Володя Златев тържествено отпразнува юбилея си

Президентът на Българска федерация бадминтон д-р Володя Златев отпразнува 50-годишен юбилей на изискано тържество в столичен хотел.

Вече над четири десетилетия той е част от клуб Академик София и верен на любимия си спорт. Участник е и в Софийския маратон през 1992, 1993 и 1994 година.

Като дългогодишен деятел в спорта, д-р Златев има активен принос в развитието на редица спортни федерации: Българска федерация бадминтон, Българска федерация по тенис, Български футболен съюз, Български олимпийски комитет и други.

Събитието тази вечер уважиха президенти на много спортни федерации като Любомир Ганев (волейбол), Стоян Димитров (скокове на батут), Румен Стоилов (джудо) и други.

"Всеки един от Вас, моите приятели е дал частичка, за да бъда това, което съм. Всеки един от Вас ме е вдъхновявал, за което Ви благодаря!", каза Златев на гостите на рождения си ден.

Той получи поздравителен адрес и плакет от министъра на младежта и спорта Иван Пешев, от председателя на БОК Весела Лечева, от федерациите по тенис, по тенис на маса, по хокей на трева, от БФ Бадминтон, от федерацията по бадминтон на Република Северна Македония, от клубовете БСК Стара Загора, БК Хасково, БК Левски Люлин, БК Виктори и други.

БТА

Следвай ни:

Още от Други спортове

Шумен 61, Фрегата и Добруджа с победи в петия кръг

Шумен 61, Фрегата и Добруджа с победи в петия кръг

  • 25 окт 2025 | 20:01
  • 502
  • 0
Теодор Митев спечели турнир за юноши в Естония

Теодор Митев спечели турнир за юноши в Естония

  • 25 окт 2025 | 17:59
  • 386
  • 0
Йоана Илиева с първа титла за сезона

Йоана Илиева с първа титла за сезона

  • 25 окт 2025 | 17:54
  • 493
  • 1
Фабиано Каруана за пети път е национален шампион на САЩ

Фабиано Каруана за пети път е национален шампион на САЩ

  • 25 окт 2025 | 16:07
  • 607
  • 0
Весела Лечева бе избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба

Весела Лечева бе избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба

  • 25 окт 2025 | 12:28
  • 1244
  • 7
Хари Лаврейсен спечели рекордна 18-а световна титла в колоезденето на писта

Хари Лаврейсен спечели рекордна 18-а световна титла в колоезденето на писта

  • 24 окт 2025 | 13:34
  • 435
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 98407
  • 212
Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

  • 26 окт 2025 | 00:09
  • 21755
  • 109
Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

  • 26 окт 2025 | 01:13
  • 2973
  • 1
Илиан Илиев крайно разочарован от новия селекционер на България, ето какво каза за него

Илиан Илиев крайно разочарован от новия селекционер на България, ето какво каза за него

  • 25 окт 2025 | 19:46
  • 40524
  • 27
Наполи удари Интер и се върна на върха след горещо дерби с красиви голове и куп ситуации

Наполи удари Интер и се върна на върха след горещо дерби с красиви голове и куп ситуации

  • 25 окт 2025 | 21:23
  • 28785
  • 39
Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

  • 25 окт 2025 | 20:17
  • 10201
  • 1