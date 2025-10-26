Володя Златев тържествено отпразнува юбилея си

Президентът на Българска федерация бадминтон д-р Володя Златев отпразнува 50-годишен юбилей на изискано тържество в столичен хотел.

Вече над четири десетилетия той е част от клуб Академик София и верен на любимия си спорт. Участник е и в Софийския маратон през 1992, 1993 и 1994 година.

Като дългогодишен деятел в спорта, д-р Златев има активен принос в развитието на редица спортни федерации: Българска федерация бадминтон, Българска федерация по тенис, Български футболен съюз, Български олимпийски комитет и други.

Събитието тази вечер уважиха президенти на много спортни федерации като Любомир Ганев (волейбол), Стоян Димитров (скокове на батут), Румен Стоилов (джудо) и други.

"Всеки един от Вас, моите приятели е дал частичка, за да бъда това, което съм. Всеки един от Вас ме е вдъхновявал, за което Ви благодаря!", каза Златев на гостите на рождения си ден.

Той получи поздравителен адрес и плакет от министъра на младежта и спорта Иван Пешев, от председателя на БОК Весела Лечева, от федерациите по тенис, по тенис на маса, по хокей на трева, от БФ Бадминтон, от федерацията по бадминтон на Република Северна Македония, от клубовете БСК Стара Загора, БК Хасково, БК Левски Люлин, БК Виктори и други.



БТА