Виляреал взе дербито срещу бойката Валенсия

Отборът на Виляреал спечели регионалното дерби срещу тима на Валенсия с 2:0 в срещата от 10-ия кръг на испанската Ла Лига. Така “жълтата подводница” се доближи до лидерите в класирането Реал Мадрид и Барселона, които в утрешния 26-и октомври (неделя) излизат в голямото дерби на испанския футбол. “Прилепите” от своя страна не успяха да спечелят в пети пореден мач, като единственото позитивно за тях е, че няма да финишират кръга в зоната на изпадащите.

Преди официалния старт на събитията на “зеления килим” бе запазено минута мълчание за първата годишнината от наводненията в региона на Валенсия, когато над 200 души загубиха животите си и още мнозина останаха без дом.

El 29 de octubre se cumplirá un año de la trágica DANA ❤️‍🩹



Hoy Mestalla ha recordado a todos los que nos dejaron con un emotivo minuto de silencio



UNITS COM SEMPRE 🦇 pic.twitter.com/ZifBn5Nf7S — Valencia CF (@valenciacf) October 25, 2025

Двубоят бе любопитен и от събитията на пейката. Те бяха свързаин с треньорът Марселино Гарсия Турал, който е бил треньор и на Валенсия. В момента той кара престой във Виляреал, който е повече от успешен, след като върна тима в Шампионската лига. Интересното е, че Турал има положителен баланс в регионалното дерби и като треньор на Валенсия, и като наставник на Виляреал.

Un año en el que todo se paró ❤️‍🩹



Siempre en nuestro recuerdo



UNITS COM SEMPRE 💙💛❤️ pic.twitter.com/SHg00sFqfi — Valencia CF (@valenciacf) October 25, 2025

Домакините от Валенсия имаха силни моменти през първата част, от които не се възползваха достатъчно и така се стигна до едно спорно положение в 43-тата минута, когато дискусионно положение наложи съдията Хавиер Алердола да преразгледа случилото се чрез системата ВАР. На повторението се видя как Хосе Копете събаря Жерард Морено в наказателното поле и бе посочена бялата точка. С изпълнението се нагърби потърпевшия Морено, който не сбърка и откри резултата в изтичащите секунди на редовното време на първата част.

След почивката гостите отказаха да пазят резултата и отправиха два неточни удара, а четвърт час след подновяването натикаха съперника в собственото му наказателното поле. Инвазивното действие завърши с шут от границата на пеналтерията от страна на Санти Комесаня, който удвои преднината на “жълтата подводница”.

Partido número 300, gol número 121. The goat. 🐐 pic.twitter.com/Vq5fP0fhaW — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 25, 2025

В средата на второто полувреме гостите можеха да направят преднината си класическа, но силният удар на Микаутадзе бе неутрализиран от стража на “прилепите” Юлен Агиресабала.

Секунди по-късно бе и големият шанс на домакините след почивката. Тогава Арнаут Данджума си освободи пространство в наказателното поле на гостите и шутира, но топката бе избита от голлинията. В първия момент останах съмнения, че коженото кълбо е минало с целия си обем очертанието между двете греди и целият треньорски щаб на “прилепите” изригна, но съдията отказа дори да провери ситуацията чрез системата ВАР, а вместо това остави играта да продължи.

В 79-ата минута се случи се случи момент за историята. Тогава на терена се появи Даниел Парехо и със стъпването си “зеления килим” той стартира своето 26-о участие в дербито, като той е носил фланелките и на двата отбора.

До края на срещата нова промяна не настъпи и Виляреал спечели за първи път от 2017 г. на “Ла Местая”, както и прекъсна негативната си серия от четири поредни мача без загуба. Валенсия от своя страна за четвърти пореден път не успя да вземе победата срещу регионалния си съперник. За последно “прилепите” надделяха с 3:1 на 2.1.2024 г.

През идната седмица и двата отбора ще имат мачове в турнира от Купата на Краля. Тогава Виляреал ще гостува на Сиудад Лусена (29.10), докато Валенсия ще има визита на Марасена (28.10).