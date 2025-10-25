Популярни
Минимална победа изкачи Еспаньол в топ 4

  • 25 окт 2025 | 20:18
  • 428
  • 0

Еспаньол спечели с 1:0 домакинството си на Елче и временно се озова на трето място в класирано. Единственото попадение реализира Карлос Ромеро в началото на второто полувреме. В момента пред каталунците са само Реал Мадрид и Барселона, които утре се изправят един срещу друг.

Двубоят започна вихрено и 21 секунди след неговото начало домакините стигнаха до добра възможност, но ударът на Жофре бе посрещнат от блестящо спасяване на Иняки Пеня. Това даде начало на серия от положения и пред двете врати, но до гол през първото полувреме не се стигна, а двамата вратари показаха класа.

Еспаньол започна да доминира към края на първата част и това продължи след почивката. В 47-ата минута положение за Елче се превърна в гол за домакините. Дмитрович спаси и започна контраатака. Ромеро напредна и пусна към Експозито, който му върна, а бранителят се разписа с удар в близкия ъгъл. "Папагалчетата" опитаха да стигнат до втори гол, но не успяха и трябваше да се потят в последните минути. Авторът на единственото попадение Ромеро имаше решителна намеса и в защита, когато спря удар на Мендоса, а по-късно бе заменен принудително.

Снимки: Imago

