Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Безапелационен Левски гледа още по - уверено към титлата, Добруджа без отговор на синята мощ – на живо с отзивите след 3:0
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. ЦСКА срази Дея насред Бургас

ЦСКА срази Дея насред Бургас

  • 25 окт 2025 | 19:43
  • 885
  • 1

Волейболистите на ЦСКА стартираха по перфектен начин участието си в efbet Супер Волей.

“Червените” изтръгнаха важна и трудна, но чиста победа като гост над Дея спорт в Бургас с 3:0 (25:23, 25:22, 27:25).

Възпитаниците на Александър Попов бяха убедителни в първите две част. В трета домакините от Дея поведоха в резултата, но към края на гейма “червените” съумяха да изравнят при 22:22. Равенството се запази до 25:25. Успешна атака на австралийският диагонал Хеймиш Хейлзълдън и блокада на иранецът Мохамад Реза Беик донесе успеха на ЦСКА с 27:25 и в мача с 3:0 гейма.

Диагоналът на ЦСКА Хеймиш Хейзълдън стана най-резултатен в мача с 14 точки.

Друго ново попълнение - посрещачът Мохамад Реза Бейк, завърши с 11 точки (1 ас, 1 блокада) за победата. Николай Пенчев (1 ас) и Теодор Тодоров (5 блокади) отбелязаха по 10 точки за ЦСКА, като последният беше определен и за най-полезен в мача.   За Дея спорт Цветелин Цветанов реализира 13 точки (1 ас), Ерион Байрами е с 11 (2 блокади).   Във втори кръг ЦСКА приема Монтана в петък, 31 октомври, от 19:30 ч., а Дея спорт е гост на Дунав от 17:00 ч. 

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ДЕЯ - ЦСКА 0:3 - ТУК!

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Волейбол

Уникален Денислав Бърдаров заби 23 точки (78% в атака) за първи успех в Турция

Уникален Денислав Бърдаров заби 23 точки (78% в атака) за първи успех в Турция

  • 25 окт 2025 | 15:50
  • 4544
  • 0
Вени Антов и Туркоа с втора победа във Франция

Вени Антов и Туркоа с втора победа във Франция

  • 25 окт 2025 | 09:18
  • 1444
  • 0
Франческо Кадеду пред Sportal.bg: Много сме щастливи, защото всеки мач е много важен

Франческо Кадеду пред Sportal.bg: Много сме щастливи, защото всеки мач е много важен

  • 24 окт 2025 | 22:12
  • 1495
  • 0
Николай Желязков пред Sportal.bg: В такива моменти опитните трябва да поемат още повече отговорност

Николай Желязков пред Sportal.bg: В такива моменти опитните трябва да поемат още повече отговорност

  • 24 окт 2025 | 22:07
  • 5071
  • 3
Ади Османович: Тази награда е за целия отбор

Ади Османович: Тази награда е за целия отбор

  • 24 окт 2025 | 21:37
  • 1242
  • 0
Рекорден тайбрек и драма! Монтана излъга Черно море

Рекорден тайбрек и драма! Монтана излъга Черно море

  • 24 окт 2025 | 21:21
  • 2565
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 62288
  • 119
На полувремето: Наполи 1:0 Интер, много любопитни ситуации в двубоя

На полувремето: Наполи 1:0 Интер, много любопитни ситуации в двубоя

  • 25 окт 2025 | 19:58
  • 6646
  • 3
В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

  • 25 окт 2025 | 17:25
  • 25415
  • 26
Манчестър Юнайтед 1:0 Брайтън, Куня откри

Манчестър Юнайтед 1:0 Брайтън, Куня откри

  • 25 окт 2025 | 19:30
  • 2495
  • 1
Съндърланд шокира Челси на "Стамфорд Бридж" и доближи върха в Премиър лийг

Съндърланд шокира Челси на "Стамфорд Бридж" и доближи върха в Премиър лийг

  • 25 окт 2025 | 18:58
  • 12844
  • 11
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

  • 25 окт 2025 | 14:36
  • 10102
  • 1