ЦСКА срази Дея насред Бургас

Волейболистите на ЦСКА стартираха по перфектен начин участието си в efbet Супер Волей.

“Червените” изтръгнаха важна и трудна, но чиста победа като гост над Дея спорт в Бургас с 3:0 (25:23, 25:22, 27:25).

Възпитаниците на Александър Попов бяха убедителни в първите две част. В трета домакините от Дея поведоха в резултата, но към края на гейма “червените” съумяха да изравнят при 22:22. Равенството се запази до 25:25. Успешна атака на австралийският диагонал Хеймиш Хейлзълдън и блокада на иранецът Мохамад Реза Беик донесе успеха на ЦСКА с 27:25 и в мача с 3:0 гейма.

Диагоналът на ЦСКА Хеймиш Хейзълдън стана най-резултатен в мача с 14 точки.



Друго ново попълнение - посрещачът Мохамад Реза Бейк, завърши с 11 точки (1 ас, 1 блокада) за победата. Николай Пенчев (1 ас) и Теодор Тодоров (5 блокади) отбелязаха по 10 точки за ЦСКА, като последният беше определен и за най-полезен в мача. За Дея спорт Цветелин Цветанов реализира 13 точки (1 ас), Ерион Байрами е с 11 (2 блокади). Във втори кръг ЦСКА приема Монтана в петък, 31 октомври, от 19:30 ч., а Дея спорт е гост на Дунав от 17:00 ч.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ДЕЯ - ЦСКА 0:3 - ТУК!

Снимки: Startphoto