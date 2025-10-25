РБ Лайпциг продължи страхотното си представяне и се разправи набързо с Аугсбург

РБ Лайпциг продължи със страхотното си представяне в Бундеслигата, след като разби със 6:0 като гост Аугсбург в мач от 8-ия кръг на германския елит. Четири от попаденията паднаха още през първата част, а за “червените бикове” се разписаха шестима различни футболисти.

Така тимът на Оле Вернер записа цели шест успеха и равен в последните си седем мача и е на втора позиция в класирането - с пет точки по-малко от лидера Байерн. Далеч не толкова добро е положението на Аугсбург, който има само една победа в последните си вече 7 мача и непосредствено над опасната зона.

Още в 10-ата минута Ян Диоманде откри резултата за “червените бикове” след хубав индивидуален рейд - 0:1. Осем минути по-късно бившият нападател на Гьозтепе Ромуло удвои за РБ Лайпциг, след като се възползва от подаване на Асан Уеадраого.

Наказателната акция на гостите продължи в 22-арата минута, когато Антонио Нуса завърши добра атака и с прецизен удар направи резултата 0:3. Аугсбург окончателно рухна и продължи да инкасира попадения. В 38-ата минута РБ Лайпциг сътвори поредната си убийствена контаатака и последва триходова комбинация между Нуса, Диоманде и Баумгартнер, за да може австрийският национал да се разпише за 0:4.

Втората част продължи в същото темпо. Асан Уеадраого вкара петия гол за "червените бикове" в 56-ата минута след двойно подаване и хубав удар от дъгата. Крайното 0:6 бе оформено от Кастело Лукеба девет минути по-късно, като бранителят се възползва от грешка на стража на Аугсбург Фин Дамен и чукна топката в мрежата. До края срещата основно се доиграваше.

