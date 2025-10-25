Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Безапелационен Левски гледа още по - уверено към титлата, Добруджа без отговор на синята мощ – на живо с отзивите след 3:0
  1. Sportal.bg
  2. РБ Лайпциг
  3. РБ Лайпциг продължи страхотното си представяне и се разправи набързо с Аугсбург

РБ Лайпциг продължи страхотното си представяне и се разправи набързо с Аугсбург

  • 25 окт 2025 | 18:35
  • 506
  • 0
РБ Лайпциг продължи страхотното си представяне и се разправи набързо с Аугсбург

РБ Лайпциг продължи със страхотното си представяне в Бундеслигата, след като разби със 6:0 като гост Аугсбург в мач от 8-ия кръг на германския елит. Четири от попаденията паднаха още през първата част, а за “червените бикове” се разписаха шестима различни футболисти.

Така тимът на Оле Вернер записа цели шест успеха и равен в последните си седем мача и е на втора позиция в класирането - с пет точки по-малко от лидера Байерн. Далеч не толкова добро е положението на Аугсбург, който има само една победа в последните си вече 7 мача и непосредствено над опасната зона.

Още в 10-ата минута Ян Диоманде откри резултата за “червените бикове” след хубав индивидуален рейд - 0:1. Осем минути по-късно бившият нападател на Гьозтепе Ромуло удвои за РБ Лайпциг, след като се възползва от подаване на Асан Уеадраого.

Наказателната акция на гостите продължи в 22-арата минута, когато Антонио Нуса завърши добра атака и с прецизен удар направи резултата 0:3. Аугсбург окончателно рухна и продължи да инкасира попадения. В 38-ата минута РБ Лайпциг сътвори поредната си убийствена контаатака и последва триходова комбинация между Нуса, Диоманде и Баумгартнер, за да може австрийският национал да се разпише за 0:4.

Втората част продължи в същото темпо. Асан Уеадраого вкара петия гол за "червените бикове" в 56-ата минута след двойно подаване и хубав удар от дъгата. Крайното 0:6 бе оформено от Кастело Лукеба девет минути по-късно, като бранителят се възползва от грешка на стража на Аугсбург Фин Дамен и чукна топката в мрежата. До края срещата основно се доиграваше.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Байерн трябваше да се потруди, но продължи победната серия

Байерн трябваше да се потруди, но продължи победната серия

  • 25 окт 2025 | 18:43
  • 7461
  • 11
Чаби Алонсо: Ясно е, че ни чака специален мач, не мога да анализирам всички изявления на Барселона

Чаби Алонсо: Ясно е, че ни чака специален мач, не мога да анализирам всички изявления на Барселона

  • 25 окт 2025 | 15:16
  • 5589
  • 3
Съдия, навличал си гнева и на Реал, и на Барселона, ще ръководи Ел Класико

Съдия, навличал си гнева и на Реал, и на Барселона, ще ръководи Ел Класико

  • 25 окт 2025 | 14:13
  • 10113
  • 14
Асистентът на Флик: Ханзи ще ни липсва, но ние знам какво трябва да правим

Асистентът на Флик: Ханзи ще ни липсва, но ние знам какво трябва да правим

  • 25 окт 2025 | 14:06
  • 1918
  • 3
Лапорта за проваления мач в Маями: Ла Лига сама си навреди на имиджа

Лапорта за проваления мач в Маями: Ла Лига сама си навреди на имиджа

  • 25 окт 2025 | 12:02
  • 1003
  • 0
Стоичков и Лапорта се готвят за Ел Класико с фен клубовете в Андалусия

Стоичков и Лапорта се готвят за Ел Класико с фен клубовете в Андалусия

  • 25 окт 2025 | 11:46
  • 2415
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 61861
  • 119
На полувремето: Наполи 1:0 Интер, много любопитни ситуации в двубоя

На полувремето: Наполи 1:0 Интер, много любопитни ситуации в двубоя

  • 25 окт 2025 | 19:58
  • 6518
  • 3
В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

  • 25 окт 2025 | 17:25
  • 25346
  • 25
Манчестър Юнайтед 1:0 Брайтън, Куня откри

Манчестър Юнайтед 1:0 Брайтън, Куня откри

  • 25 окт 2025 | 19:30
  • 2436
  • 1
Съндърланд шокира Челси на "Стамфорд Бридж" и доближи върха в Премиър лийг

Съндърланд шокира Челси на "Стамфорд Бридж" и доближи върха в Премиър лийг

  • 25 окт 2025 | 18:58
  • 12778
  • 11
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

  • 25 окт 2025 | 14:36
  • 10035
  • 1