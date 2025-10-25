Популярни
Безапелационен Левски гледа още по - уверено към титлата, Добруджа без отговор на синята мощ – на живо с отзивите след 3:0
  Пропуските провалиха Хамбургер срещу Волфсбург, "вълците" прекъснаха лошата серия

Пропуските провалиха Хамбургер срещу Волфсбург, "вълците" прекъснаха лошата серия

  25 окт 2025 | 18:32
  • 320
  • 0
Пропуските провалиха Хамбургер срещу Волфсбург, "вълците" прекъснаха лошата серия

Волфсбург прекъсна серията си от четири поредни загуби в Бундеслигата, след като победи с 1:0 Хамбургер ШФ като гост в двубой от осмия кръг на Бундеслигата. Адам Дагим отбеляза единствения гол в 15-ата минута, а домакините пропуснаха куп ситуации, включително и дузпа, което бе основната причина за това да допуснат второ поредно поражение.

В 15-ата минута Дагим и Ериксен направиха добро двойно, след което първият проби отдясно в наказателното поле и стреля в далечния ъгъл, давайки преднина на гостите с хубав гол. До почивката Хамбургер имаше много добри възможности най-малкото да изравни резултата, но Кьонигсдорфер пропусна за пореден път дузпа, а удар на Локонга срещна гредата.

В началото на втората част гредата за втори път помогна на гостите, като този път това се случи след изстрел на Мюхайм. Зехтнер пък пропусна страхотна възможност да удвои преднината на Волфсбург, след като от няколко метра стреля встрани от вратата.

Хамбургер продължи да доминира, но не и да се възползва от ситуациите си. Грабара спаси удари на Мюхайм, Филип и Виейра, а в добавеното време изстрел на Меле срещна гредата и така Волфсбург пропусна да отбележи втори гол.

Байерн трябваше да се потруди, но продължи победната серия

Чаби Алонсо: Ясно е, че ни чака специален мач, не мога да анализирам всички изявления на Барселона

Съдия, навличал си гнева и на Реал, и на Барселона, ще ръководи Ел Класико

Асистентът на Флик: Ханзи ще ни липсва, но ние знам какво трябва да правим

Лапорта за проваления мач в Маями: Ла Лига сама си навреди на имиджа

Стоичков и Лапорта се готвят за Ел Класико с фен клубовете в Андалусия

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

На полувремето: Наполи 1:0 Интер, много любопитни ситуации в двубоя

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

Манчестър Юнайтед 1:0 Брайтън, Куня откри

Съндърланд шокира Челси на "Стамфорд Бридж" и доближи върха в Премиър лийг

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

