Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Тежък удар за Жалгирис, основен играч се контузи

Тежък удар за Жалгирис, основен играч се контузи

  • 25 окт 2025 | 17:38
  • 260
  • 0
Тежък удар за Жалгирис, основен играч се контузи

Американският плеймейкър Найджъл Уилямс-Гос, който подсили Жалгирис това лято, ще пропусне няколко мача, съобщиха от клуба. Причината е контузия в ахилеса. Бившият съотборник на Александър Везенков в Олимпиакос получи травма в мача от шестия кръг на Евролигата срещу Барселона. Той прекара на терена едва 85 секунди, преди да се наложи да напусне играта.

31-годишният гард записва средно по 11,5 точки, 2 борби, 1,5 асистенции и 1,2 откраднати топки на мач за отбора от Каунас през този сезон в Евролигата. Жалгирис пък се намира на четвърто място в таблицата след шест изиграни кръга, с четири победи и две загуби, след като срази като гост Барселона с 88:73.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Фенербахче спечели голямото турско дерби

Фенербахче спечели голямото турско дерби

  • 25 окт 2025 | 00:35
  • 1421
  • 0
Болоня шокира Евролигата и прегази Панатинайкос

Болоня шокира Евролигата и прегази Панатинайкос

  • 25 окт 2025 | 00:24
  • 1605
  • 0
Апоел е сам на върха в Евролигата

Апоел е сам на върха в Евролигата

  • 25 окт 2025 | 00:01
  • 3415
  • 0
Три победи за гостите и сензационен резултат в днешните мачове от Евролигата

Три победи за гостите и сензационен резултат в днешните мачове от Евролигата

  • 24 окт 2025 | 23:27
  • 4005
  • 0
Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

  • 24 окт 2025 | 23:25
  • 19493
  • 0
Пуснаха в продажба билетите за шоуто Апоел - Партизан

Пуснаха в продажба билетите за шоуто Апоел - Партизан

  • 24 окт 2025 | 19:15
  • 8935
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Добруджа, втори гол на Евертон Бала

Левски 1:0 Добруджа, втори гол на Евертон Бала

  • 25 окт 2025 | 18:22
  • 24194
  • 30
В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

  • 25 окт 2025 | 17:25
  • 17580
  • 19
Челси 1:1 Съндърланд, Исидор изравни

Челси 1:1 Съндърланд, Исидор изравни

  • 25 окт 2025 | 16:23
  • 4444
  • 5
Съставите на Наполи и Интер, няколко промени на Конте, титулярите се завръщат за “нерадзурите”

Съставите на Наполи и Интер, няколко промени на Конте, титулярите се завръщат за “нерадзурите”

  • 25 окт 2025 | 18:19
  • 283
  • 0
Изиграха се четири нови мача във Втора лига

Изиграха се четири нови мача във Втора лига

  • 25 окт 2025 | 17:28
  • 37229
  • 14
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

  • 25 окт 2025 | 14:36
  • 7530
  • 1