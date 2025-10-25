Тежък удар за Жалгирис, основен играч се контузи

Американският плеймейкър Найджъл Уилямс-Гос, който подсили Жалгирис това лято, ще пропусне няколко мача, съобщиха от клуба. Причината е контузия в ахилеса. Бившият съотборник на Александър Везенков в Олимпиакос получи травма в мача от шестия кръг на Евролигата срещу Барселона. Той прекара на терена едва 85 секунди, преди да се наложи да напусне играта.

31-годишният гард записва средно по 11,5 точки, 2 борби, 1,5 асистенции и 1,2 откраднати топки на мач за отбора от Каунас през този сезон в Евролигата. Жалгирис пък се намира на четвърто място в таблицата след шест изиграни кръга, с четири победи и две загуби, след като срази като гост Барселона с 88:73.

Снимки: Imago