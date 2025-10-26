Шумен или Ботев Враца - кой ще грабне първа победа?

Шумен и Ботев Враца излизат един срещу друг в двубой между последния и предпоследния в класирането от четвъртия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Срещата започва в 17:00 часа.

И двата тима са с по 2 загуби от 2 мача дотук и един от тях ще запише първата си победа за сезона. Домакините от Шумен измъчиха Берое в Стара Загора в първата си среща от шампионата, но след това бяха разгромени в своята зала от Локомотив Пловдив.

Новакът Ботев Враца също направи добър мач срещу Берое на старта, но все пак отстъпи пред момчетата на Даниел Клечков. Във втория си двубой врачани изиграха силно първо полувреме срещу Черно море Тича във Варна, но в крайна сметка преклониха глави пред носителя на Суперкупата и Купата на България.

Снимка: nbl.basketball.bg