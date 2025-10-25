Овечкин само на гол от номер 900

Алекс Овечкин вкара своя 899-и гол в НХЛ, а Вашингтон Кепитълс победиха Кълъмбъс Блу Джакетс с 5:1 в „Нейшънуайд Арена“.

Овечкин се разписа в 1:36 минута на третия период, правейки резултата 2:0. Той може да стане първият играч в историята, достигнал 900 гола, когато Кепитълс приемат Отава Сенатърс в събота.

Овечкин добави и асистенция, а Джон Карлсън и Конър МакМайкъл записаха по гол и асистенция за Вашингтон (6-2-0), който има 6 победи в последните 7 мача. Логан Томпсън направи 34 спасявания и също се отчете с асистенция.

„Мисля, че просто откраднахме две точки“, каза треньорът на Вашингтон Спенсър Карбъри. „Логан беше фантастичен, особено в първите 40 минути, когато ни държеше в мача.“

Дентън Матейчук вкара гол, а Джет Грийвс направи 25 спасявания за Кълъмбъс (3-4-0), който преди това беше в серия от две победи.

„Ще извадим много позитиви от този мач“, заяви треньорът на Блу Джакетс Дийн Евъсън. „Играчите знаят колко упорито играха и колко добре се представиха. Просто трябва да продължат така и резултатите ще дойдат.“

Карлсън откри резултата за 1:0 с мощен шут от синята линия в 18:19 минута на втория период. Пакът се отклони от стика на защитника на Кълъмбъс Зак Веренски, докато Том Уилсън прикриваше погледа на вратаря. Това бе вторият удар на Вашингтон за целия период – първият беше чак в 4:13 минута.

След две трети Кълъмбъс водеше по удари 22:14.

„Те имат много умения“, каза вратарят Томпсън. „Както видяхме и в предсезонните мачове, стрелят много. За вратар това е лесно – знаеш, че ще има доста работа. Мисля, че момчетата пред мен свършиха чудесна работа, като ми позволяваха да виждам шайбата.“

Овечкин увеличи преднината на 2:0 с изстрел от дясната страна на кръга, след като Дилън Строум спечели була.

„Това е от онези отигравания, които се получават рядко – може би веднъж или два пъти за сезон“, каза Строум. „Понякога имаш късмет и този път ние имахме.“

Джъстин Сърдиф направи резултата 3:0 при контраатака в 2:40 минута на третия период, след като Томпсън даде вторична асистенция.

„Играхме добре през първите два периода, но не успяхме да пробием вратаря“, каза капитанът на Кълъмбъс Бун Дженър. „Трябваше да запазим спокойствие и да продължим да натискаме, но изпуснахме контрола. Дадохме им прекалено много шансове – гол след була, после контраатака.“

Матейчук намали на 3:1 в 10:20 минута, след като се възползва от пас на Шон Монахан зад вратата — втори гол за него в два поредни мача.

Малко след това, при 10:59, Дмитрий Воронков вкара за Кълъмбъс, но голът беше отменен след видеопреглед, тъй като шайбата беше вкарана с крак.

Том Уилсън направи 4:1 в 15:39, а Конър МакМайкъл добави 5:1 в 16:37 — и двата гола паднаха по време на петминутно числено предимство, след като Матийо Оливие беше наказан с голям фаул за удар с лакът срещу Деклан Чизъм.

Първоначално голът на МакМайкъл беше отменен, но след видеопреглед решението бе променено, тъй като той не игра с високо вдигнат стик.

