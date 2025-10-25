Популярни
  Други спортове
  2. Други спортове
  Весела Лечева бе избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба

Весела Лечева бе избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба

  • 25 окт 2025 | 12:28
  • 418
  • 3
Весела Лечева бе избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба

Весела Лечева беше избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелбапо време на Генералната асамблея, която се провежда в Ереван, Армения. Лечева, която е двукратен олимпийски медалист, петкратен световен и осемкратен европейски шампион, както и стрелец №1 на века в класацията на световната федерация, получи гласовете на делегатите за четиригодишен мандат. За поста се бореха още 13 кандидати.

За президент бе преизбран Александър Ратнер, който вече има един мандат зад гърба си. Лечева е първата българка, която заема толкова висок пост в международните структури на спортната стрелба.

„За мен това е нова голяма отговорност, както и безспорно признание. Радвам се, че българската спортна стрелба получи своето заслужено място в международните структури. От позицията на вицепрезидент ще работя още по-отдадено за развитието на любимия ми спорт“, коментира Лечева, която на 19-и март беше избрана и за председател на БОК.

По време на двудневната Генерална асамблея беше представена програма за управление пред 110 представители на европейските федерации, а днес се проведе и избора на ново ръководство на европейската стрелба. Приоритетите за управление са свързани с модел, който съчетава спортно развитие, финансова устойчивост и прозрачно управление, както и по-голяма подкрепа за организаторите на събития, инвестиции в млади и елитни състезатели, техническа и образователна помощ за националните федерации.

Централата на Европейската конфедерация по стрелба е в Лозана, Швейцария, където е и домът на Международния олимпийски комитет (МОК), но и на редица други световни и европейски спортни федерации.

