Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Адам Силвър с коментар за разтърсилия НБА скандал: Дълбоко съм разстроен, може да се стигне до затвор

Адам Силвър с коментар за разтърсилия НБА скандал: Дълбоко съм разстроен, може да се стигне до затвор

  • 25 окт 2025 | 12:27
  • 308
  • 0

Комисарят на НБА Адам Силвър изрази дълбокото си недоволство от скандала с нелегални залози, който разтърси тази седмица лигата, подчертавайки сътрудничеството с федералните власти за изясняване на случая.

Видимо разтревожен от събитията, довели до ареста на гарда на Маями Хийт Тери Розиър и старши треньора на Портланд Трейл Блейзърс Чонси Билъпс, Силвър направи първите си изявления, като подчерта, че целостта на състезанието е най-големият приоритет за лигата.

30 души са арестувани от ФБР във връзка с големия скандал със залози, разтърсил НБА
30 души са арестувани от ФБР във връзка с големия скандал със залози, разтърсил НБА

По-конкретно, комисарят на НБА заяви:

"Първоначалната ми реакция беше дълбоко разстройство. Нищо не е по-важно за лигата и нейните фенове от целостта на състезанието. Почувствах свиване в стомаха. Беше много обезпокоително.

Случилото се е, че залозите са били направени чрез легални букмейкърски компании, които са открили нередовна дейност около конкретен мач през март 2023 г. Регулаторните органи и компаниите ни информираха за това. Разгледахме ситуацията с пълна прозрачност, но въпреки този нередовен залог, честно казано, не успяхме да открием нищо.

Федералното правителство разполага с разследващи правомощия. То може да издава призовки, да заплашва със затвор и да прави неща, които офисът на лигата не може. Така че работим с тях. И, разбира се, това, което обявиха вчера, беше повдигането на обвинения.

И 2,5 години по-късно, за да бъдем честни с Тери, той все още не е осъден за нищо. Очевидно, картината не е добра, но той е в административен отпуск. Тук има баланс между защитата на правата на индивидите и провеждането на разследването. Както казах, работим с правителството, което разполага с изключителни правомощия, които офисът на лигата няма".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Извънземно представяне на Дончич за успех над Тимбъруулвс

Извънземно представяне на Дончич за успех над Тимбъруулвс

  • 25 окт 2025 | 09:49
  • 1011
  • 0
Вукотич: Надявам се да зарадваме публиката и срещу Балкан

Вукотич: Надявам се да зарадваме публиката и срещу Балкан

  • 25 окт 2025 | 02:42
  • 1120
  • 0
Фенербахче спечели голямото турско дерби

Фенербахче спечели голямото турско дерби

  • 25 окт 2025 | 00:35
  • 1330
  • 0
Болоня шокира Евролигата и прегази Панатинайкос

Болоня шокира Евролигата и прегази Панатинайкос

  • 25 окт 2025 | 00:24
  • 1514
  • 0
Апоел е сам на върха в Евролигата

Апоел е сам на върха в Евролигата

  • 25 окт 2025 | 00:01
  • 3208
  • 0
Три победи за гостите и сензационен резултат в днешните мачове от Евролигата

Три победи за гостите и сензационен резултат в днешните мачове от Евролигата

  • 24 окт 2025 | 23:27
  • 3915
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Септември, червен картон за домакините

Ботев (Враца) 0:0 Септември, червен картон за домакините

  • 25 окт 2025 | 12:58
  • 1180
  • 1
Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

  • 25 окт 2025 | 08:00
  • 8384
  • 34
Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

  • 25 окт 2025 | 07:35
  • 6482
  • 12
"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

  • 25 окт 2025 | 08:52
  • 9359
  • 6
Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

  • 25 окт 2025 | 09:19
  • 6716
  • 0
Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

  • 25 окт 2025 | 06:13
  • 10990
  • 9