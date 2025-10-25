Адам Силвър с коментар за разтърсилия НБА скандал: Дълбоко съм разстроен, може да се стигне до затвор

Комисарят на НБА Адам Силвър изрази дълбокото си недоволство от скандала с нелегални залози, който разтърси тази седмица лигата, подчертавайки сътрудничеството с федералните власти за изясняване на случая.

Видимо разтревожен от събитията, довели до ареста на гарда на Маями Хийт Тери Розиър и старши треньора на Портланд Трейл Блейзърс Чонси Билъпс, Силвър направи първите си изявления, като подчерта, че целостта на състезанието е най-големият приоритет за лигата.

30 души са арестувани от ФБР във връзка с големия скандал със залози, разтърсил НБА

По-конкретно, комисарят на НБА заяви:

"Първоначалната ми реакция беше дълбоко разстройство. Нищо не е по-важно за лигата и нейните фенове от целостта на състезанието. Почувствах свиване в стомаха. Беше много обезпокоително.

Случилото се е, че залозите са били направени чрез легални букмейкърски компании, които са открили нередовна дейност около конкретен мач през март 2023 г. Регулаторните органи и компаниите ни информираха за това. Разгледахме ситуацията с пълна прозрачност, но въпреки този нередовен залог, честно казано, не успяхме да открием нищо.

Федералното правителство разполага с разследващи правомощия. То може да издава призовки, да заплашва със затвор и да прави неща, които офисът на лигата не може. Така че работим с тях. И, разбира се, това, което обявиха вчера, беше повдигането на обвинения.

И 2,5 години по-късно, за да бъдем честни с Тери, той все още не е осъден за нищо. Очевидно, картината не е добра, но той е в административен отпуск. Тук има баланс между защитата на правата на индивидите и провеждането на разследването. Както казах, работим с правителството, което разполага с изключителни правомощия, които офисът на лигата няма".

Следвай ни:

Снимки: Imago