Вукотич: Надявам се да зарадваме публиката и срещу Балкан

„Няма как да не поздравя моите момчета за невероятното второ полувреме“, заяви наставникът на Миньор 2015 Ивица Вукотич, след като отборът му победи Спартак Плевен в оспорван мач от НБЛ. Перничани надиграха гостите с 88:85 (25:27, 23:23, 14:14, 26:21) в зала „Борис Гюдеров“. Победата беше трета поредна за тима, който излезе начело във временното класиране с три успеха от четири мача, докато Спартак е четвърти, след като допусна първо поражение от трите си двубоя до момента.

„Беше труден мач за нас. Искаше ми се да играем така през цялото време. Първо, мога да благодаря на великата публика, която беше днес в залата“, коментира още Вукотич.

Той добави, че през първото полувреме играчите му са били много притеснени, тъй като противникът ги е водил с две точки разлика.

„Казах им малко да се отпуснат и да играят в защита, тъй като имахме големи шансове да победим в този мач“, допълни наставникът.

Той коментира, че е доволен от мача и от всяка една минута. На въпроса дали обещава победа, Ивица Вукотич отговори, че може да я обещае, защото ще се борят за всяко едно място и за всяка победа.

„Едва четвърти кръг е. Предстои ни трудно домакинство с Балкан. Надявам се да зарадваме публиката с още една победа“, допълни още старши треньорът на Миньор 2015.

MVP на мача стана Лъчезар Тошков. Той коментира, че мачът е бил тежък, но с неговите съотборници са се подготвили добре.

„Тук трябва да поздравим нашите треньори, които си бяха свършили прекрасно работата, бяха ни подготвили и знаехме какво да очакваме от отбора на Плевен“, допълни още Тошков.