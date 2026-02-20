Сан Антонио позлатява Уембаняма с нов мега договор

Виктор Уембаняма е на път да подпише един от най-големите договори в историята на НБА, като се очаква да се съгласи на петгодишно максимално удължаване на контракта си със Сан Антонио Спърс през следващото лято.

Според анализатора на ESPN Боби Маркс, сделката се очаква да достигне 252 милиона долара за пет години, с бонуси за постигане на цели (All-NBA, Защитник на годината, MVP), които могат да увеличат общата сума до 303.3 милиона. Преговорите се очаква да бъдат формални, тъй като френската суперзвезда е абсолютният франчайз играч на Спърс и стълбът на техния игрови план за следващото десетилетие.

Очаква се споразумението да бъде финализирано след 6 юли. Важен детайл е, че Уембаняма не е бил допустим за отличия през сезон 2024-25, което означава, че не може да получи 30% от тавана на заплатите през първата година от удължаването, дори ако постигне необходимите критерии тази година.

В игрови план французинът продължава своя експлозивен възход, като вече има второ участие в Мача на звездите и първо като титуляр, водейки Сан Антонио към впечатляващо представяне на Запад. Неговите цифри отразяват доминацията му: 24.4 точки, 11.1 борби, 2.8 асистенции и 2.7 блока за 29 минути игра, с 51.1% успеваемост при стрелба от игра и 36.3% от тройката.

Същевременно той е единственият играч в НБА, който комбинира над 20 точки, 10 борби и поне 2 блока средно на мач, факт, който допълнително засилва стойността на предстоящото „златно“ удължаване.