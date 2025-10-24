Очаквайте на живо: Ще нанесе ли Миньор 2015 първа загуба за сезона на Спартак Плевен?

Миньор 2015 приема Спартак Плевен в среща от четвъртия кръг на Sesame НБЛ. Двубоят в зала "Борис Гюдеров" започва в 19:00 часа.

Перничани са с 2 победи и 1 загуба до момента в първенството. На старта играчите на Ивица Вукотич отстъпиха пред шампиона Рилски спортист в Самоков, но след това записаха две поредни победи - срещу Академик Бултекс 99 и Левски.

Плевенчани пък започнаха много силно новия сезон. Те спечелиха първите си две срещи в Европейската северна лига, а на родна почва също стартираха с 2-0. В първия си мач воденият от Тодор Тодоров тим срази Левски, а в миналия кръг надделя над Балкан.

Снимка: nbl.basketball.bg