  Модрич: Вината е изцяло наша

Модрич: Вината е изцяло наша

  • 25 окт 2025 | 02:09
Лука Модрич коментира равенството на Милан с Пиза (2:2) в мач от италианската Серия "А". "Росонерите" се добраха до точката с гол в добавеното време.

„Вината, че не спечелихме, е изцяло наша. Днес загубихме две важни точки. Тези домакински мачове, при цялото ми уважение към Пиза, трябва да се печелят. Разочаровани сме и сме ядосани, защото пропуснахме голяма възможност“, заяви Модрич.

„Те използваха персонална защита, а ние сменяхме позициите си, за да създадем пространства и да ги объркаме. През по-голямата част от мача това работеше, но трябва да играем по-добре", подчерта хърватският ветеран.

"Аз трябва да се адаптирам, а отборът трябва да играе с по-голям интензитет. На собствен терен такива срещи е задължително да се довеждат до победен край“, допълни халфът на Милан.

Снимки: Imago

