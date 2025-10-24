Милан 1:0 Пиза, ранен гол на Леао

Милан и Пиза играят при резултат 1:0 на "Сан Сиро". Рафаел Леао откри резултата в седмата минута.



"Росонерите" стартираха активно и владееха топката в големи периоди от първите минути. Те стигнаха и до ранен гол. В седмата минута Леао откри резултата. Той получи топката отляво и отправи диагонален удар от границата на наказателното, а вратарят не успя да реагира, тъй като пред него имаше доста играчи. Това е третият гол на португалеца в последните два мача, след като той се разписа на два пъти срещу Фиорентина миналата седмица.

Масимилиано Алегри е решил да заложи на Рафаел Леао, който отбеляза два гола преди седмица, и Сантиаго Хименес в атака. Самуеле Ричи е в халфовата линия заедно с Фофана и Модрич. Титуляр в защитата пък е Кони Де Винтер, който влиза на мястото на Томори.