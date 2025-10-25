Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Алегри: Разочарован съм, но и тази точка е важна

Алегри: Разочарован съм, но и тази точка е важна

  • 25 окт 2025 | 01:07
  • 325
  • 0

Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри разкритикува представянето на своя отбор след равенството 2:2 срещу Пиза в Серия "А".

„Радваме се, че в крайна сметка успяхме да измъкнем равенството. Днес допуснахме грешки и трябва да обмислим всичко, за да поработим върху нещата, които не се получаваха. Трябваше да водим с 2:0, но в същото време се прибирахме твърде дълбоко. Между нападателите и полузащитниците имаше прекалено голямо разстояние, а пробойните в средата на терена бяха твърде големи. След като поведохме с 1:0, загубихме компактността си и се разпръснахме по целия терен“, коментира Алегри.

„Що се отнася до последните пет минути, трябва да подобрим два аспекта: в такъв момент са достатъчни две положения, за да спечелиш мача, но също така не трябва да губиш самообладание – наложи се Павлович да догонва Нзола“, отбеляза специалистът.

Гол в добавеното време спаси Милан от загуба срещу последния
Гол в добавеното време спаси Милан от загуба срещу последния

„Не е съвпадение, че се затрудняваме срещу отбори, които се защитават в нискък блок. Това е въпрос на развитие и разбиране на игровите ситуации. След като поведохме, трябваше да играем по-внимателно и по-бързо. Имахме моменти в наказателното поле, в които трябваше да действаме по-концентрирано", подчерта Алегри.

„Не може да се втурваш напред в последните пет минути с риск да загубиш. Разочароващо е, че спечелихме само една точка, но тя ще бъде изключително важна за постигането на целите ни през сезона“, завърши треньорът на Милан.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Карабельов и Партизан отново поведоха колоната в Сърбия

Карабельов и Партизан отново поведоха колоната в Сърбия

  • 24 окт 2025 | 21:50
  • 994
  • 0
Гол в добавеното време спаси Милан от загуба срещу последния

Гол в добавеното време спаси Милан от загуба срещу последния

  • 24 окт 2025 | 23:45
  • 9542
  • 16
Мбапе: Да се надяваме, че неделята ще е страхотна за Реал Мадрид

Мбапе: Да се надяваме, че неделята ще е страхотна за Реал Мадрид

  • 24 окт 2025 | 20:42
  • 1235
  • 3
Бруно Фернандеш: Юнайтед щеше да ме пусне, ако бях поискал да си тръгна

Бруно Фернандеш: Юнайтед щеше да ме пусне, ако бях поискал да си тръгна

  • 24 окт 2025 | 20:34
  • 6696
  • 3
Колко струва един мач на "Бернабеу" и какво печели Реал Мадрид

Колко струва един мач на "Бернабеу" и какво печели Реал Мадрид

  • 24 окт 2025 | 19:57
  • 3177
  • 4
Наполи ще е без двама основни играчи за дербито

Наполи ще е без двама основни играчи за дербито

  • 24 окт 2025 | 19:41
  • 1013
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол в последните секунди донесе точка на Локомотив (Пловдив) в "железничарското" дерби

Гол в последните секунди донесе точка на Локомотив (Пловдив) в "железничарското" дерби

  • 24 окт 2025 | 22:01
  • 25796
  • 29
Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

  • 24 окт 2025 | 23:25
  • 10887
  • 0
Нефтохимик шокира Левски в София

Нефтохимик шокира Левски в София

  • 24 окт 2025 | 20:51
  • 22139
  • 4
Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"

Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"

  • 24 окт 2025 | 19:18
  • 39189
  • 39
Гол в добавеното време спаси Милан от загуба срещу последния

Гол в добавеното време спаси Милан от загуба срещу последния

  • 24 окт 2025 | 23:45
  • 9542
  • 16
Лидерът дръпна пред останалите

Лидерът дръпна пред останалите

  • 24 окт 2025 | 20:50
  • 27352
  • 8