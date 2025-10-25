Алегри: Разочарован съм, но и тази точка е важна

Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри разкритикува представянето на своя отбор след равенството 2:2 срещу Пиза в Серия "А".

„Радваме се, че в крайна сметка успяхме да измъкнем равенството. Днес допуснахме грешки и трябва да обмислим всичко, за да поработим върху нещата, които не се получаваха. Трябваше да водим с 2:0, но в същото време се прибирахме твърде дълбоко. Между нападателите и полузащитниците имаше прекалено голямо разстояние, а пробойните в средата на терена бяха твърде големи. След като поведохме с 1:0, загубихме компактността си и се разпръснахме по целия терен“, коментира Алегри.

„Що се отнася до последните пет минути, трябва да подобрим два аспекта: в такъв момент са достатъчни две положения, за да спечелиш мача, но също така не трябва да губиш самообладание – наложи се Павлович да догонва Нзола“, отбеляза специалистът.

Гол в добавеното време спаси Милан от загуба срещу последния

„Не е съвпадение, че се затрудняваме срещу отбори, които се защитават в нискък блок. Това е въпрос на развитие и разбиране на игровите ситуации. След като поведохме, трябваше да играем по-внимателно и по-бързо. Имахме моменти в наказателното поле, в които трябваше да действаме по-концентрирано", подчерта Алегри.

„Не може да се втурваш напред в последните пет минути с риск да загубиш. Разочароващо е, че спечелихме само една точка, но тя ще бъде изключително важна за постигането на целите ни през сезона“, завърши треньорът на Милан.

Снимки: Gettyimages