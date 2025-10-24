Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Рууд изхвърли Вавринка, Фритц също е аут от турнира в Базел

Рууд изхвърли Вавринка, Фритц също е аут от турнира в Базел

  • 24 окт 2025 | 01:04
  • 127
  • 0
Норвежецът Каспер Рууд се класира за четвъртфиналите на турнира в зала в Базел, след като успя да победи ветерана Стан Вавринка.

Поставеният под номер 4 в схемата Рууд спечели с 6:4, 7:6(5) и сложи край на 18-о участие на швейцареца в турнира в родната му страна.

И в двата сета 40-годишният Вавринка успяваше да реализира ранен пробив, но след това допускаше обрат срещу 14 години по-младия си съперник.

На четвъртфиналите Рууд ще се изправи срещу Алехандро Давидович Фокина.

Водачът в схемата Тейлър Фриц обаче отпадна още във втория кръг. Американецът отстъпи с 3:6, 4:6 пред представителя на Франция Юго Юмбер, който в следващия кръг ще срещне друг тенисист от САЩ - Райли Опелка.

Опелка наниза 29 аса, за да победи нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп със 7:6(5), 6:7(7), 6:3.

Сред най-добрите 8 се класира и шампионът за 2022 и 2023 година Феликс Оже-Алиасим. Канадецът спечели със 7:6(2), 7:6(2) срещу носителя на трофея за 2018 година Марин Чилич от Хърватия.

Снимки: Imago

