  Зимни спортове
  Звезда в биатлона бе осъдена за кражба

Звезда в биатлона бе осъдена за кражба

  • 24 окт 2025 | 19:53
Звезда в биатлона бе осъдена за кражба

Бившата носителка на Световната купа по биатлон Жюлия Симон (Франция) беше осъдена за кражба, съобщи вестник Dauphiné Libéré. Симон призна в съда в Албервил, че в периода 2021-2022 година е използвала неколкократно чужди кредитни карти, за да направи покупки на стойност няколко хиляди евро. Пострадали са трима членове от френския национален отбор по биатлон, включително и съотборничката ѝ - олимпийската шампионка Жюстин Бреза-Буше, която е подала жалба в полицията през 2022 година.

"Признавам за кражбите. Когато от федерацията ми казаха за това, се паникьосах и излъгах, че нямам нищо общо. Не мога да обясня причините за действията си, не знам защо постъпих така. Беше глупаво и необмислено, защото нямах никаква нужда да го правя", заяви 29-годишната Симон в съда, след което се извини на всички засегнати.

Тя получи 3-месечна условна присъда, като ще трябва да заплати глоба от 15 000 евро и сумата по съдебните разходи.

Симон е 10-кратна световна шампионка, призьорка от Олимпийски игри и носителка на Световната купа по биатлон за сезона 2022/2023.

