  2. Риека
  Потопът спря и Риека надделя в доиграването срещу Спарта (Прага)

Потопът спря и Риека надделя в доиграването срещу Спарта (Прага)

  • 24 окт 2025 | 18:06
  • 445
  • 0
Потопът спря и Риека надделя в доиграването срещу Спарта (Прага)

Шампионът на Хърватия Риека вкара един гол в доиграването и надви Спарта (Прага) с 1:0 като домакин в среща от втория кръг на основната фаза на Лига на конференциите, която в четвъртък беше прекъсната по средата при 0:0 заради буря. Англичанинът Даниел Аду-Аджей беше точен в 75-ата минута след асистенция на Анте Орец. Българинът Доминик Янков не беше в групата на домакините.

По принцип двубоят започна в четвъртък вечер, но силен вятър и огромно количество дъжд, които се изсипаха над стадиона, принудиха съдията да спре срещата на полувремето. Такъв обилен дъжд не беше регистриран в района от 12 години насам.

За радост на всички днес (петък) времето се оправи, като изгря слънце и дъждът спря, което даде възможност за доиграване на вторите 45 минути.

Срещата беше интересна за гледане, като чехите могат да съжаляват, защото удариха греда в 50-ата минута. Четвърт час преди края обаче Риека стигна до попадението на Аду-Аджей.

Това са първи точки за хърватите, които на старта загубиха с 0:1 от Ноа. Спарта (Прага) пък беше записал успех с 4:1 над Шамрок Роувърс. В следващия кръг - на 6 ноември - Риека ще гостува на Линкълн Ред Импс, а чехите ще приемат Ракув.

