  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Ангелина Мелникова спечели още два медала на Световното в Джакарта

  • 24 окт 2025 | 16:42
  • 239
  • 0
Шампионката в индивидуалния многобой Ангелина Мелникова спечели още два медала на финалите на отделните уреди на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия).

Рускинята, която се състезава с неутрален статут, стана първа на прескок с 14.466 точки и зае второ място на смесена успоредка с 14.500. На втория уред златото взе Кайла Немур (Алжир) с 15.566 точки.

На първите три финала при мъжете Джейк Джарман (Великобритания) триумфира на земя с 14.866 точки, на халки първи е Донъл Уитънбърг (САЩ) с 14.700, а на кон с гривни най-добър беше Янмин Хун (Китай) с 14.600.

Световното първенство в Джакарта завършва утре с останалите пет финала при мъжете и при жените.

