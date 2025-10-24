Трима българи влизат в битка за място на финалите на Европейското в Будва

Никълъс Николов, Валери Тодоров и Пресиян Генов ще влязат в битка за място на финалите на европейското първенство по бокс за ученици до 15 години.

Водени от легендите Петър Лесов и Михаил Таков те ще се качат на ринга в Будва с амбиция за нови зрелищни победи и увеличаване успехите на младите български таланти в Черна гора.

В категория до 66 килограма Николов ще се изправи срещу Ивендър Дикинсън (Англия). Мачът е девети във вечерната програма, която започва от 19:00 часа. В 15-ата среща от списъка Тодоров (80 кг) ще срещне Мехран Расулов (Азербайджан), а в 19-ия двубой за вечерта Генов ще премери сили с турчина Хамза Карафазлиоглу.