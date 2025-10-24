Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Трима българи влизат в битка за място на финалите на Европейското в Будва

Трима българи влизат в битка за място на финалите на Европейското в Будва

  • 24 окт 2025 | 16:35
  • 189
  • 0
Трима българи влизат в битка за място на финалите на Европейското в Будва

Никълъс Николов, Валери Тодоров и Пресиян Генов ще влязат в битка за място на финалите на европейското първенство по бокс за ученици до 15 години.

Водени от легендите Петър Лесов и Михаил Таков те ще се качат на ринга в Будва с амбиция за нови зрелищни победи и увеличаване успехите на младите български таланти в Черна гора.

В категория до 66 килограма Николов ще се изправи срещу Ивендър Дикинсън (Англия). Мачът е девети във вечерната програма, която започва от 19:00 часа. В 15-ата среща от списъка Тодоров (80 кг) ще срещне Мехран Расулов (Азербайджан), а в 19-ия двубой за вечерта Генов ще премери сили с турчина Хамза Карафазлиоглу.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Министър Иван Пешев награди медалистите от Световното по сумо

Министър Иван Пешев награди медалистите от Световното по сумо

  • 24 окт 2025 | 15:49
  • 200
  • 0
Никълъс Николов също си осигури медал от Европейското в Будва

Никълъс Николов също си осигури медал от Европейското в Будва

  • 24 окт 2025 | 11:01
  • 649
  • 0
Тайсън Фюри увери: Нямам за какво да се връщам в бокса - нито за пари, нито за слава

Тайсън Фюри увери: Нямам за какво да се връщам в бокса - нито за пари, нито за слава

  • 23 окт 2025 | 20:42
  • 13328
  • 5
От спаринг партньор на Усик до претендент за титлите му

От спаринг партньор на Усик до претендент за титлите му

  • 23 окт 2025 | 19:58
  • 3947
  • 0
Пади Пимблет за Топурия: Много говори, но не подписва договор

Пади Пимблет за Топурия: Много говори, но не подписва договор

  • 23 окт 2025 | 15:36
  • 1305
  • 1
Ана Добрева с бронз от Европейското по бокс в Будва

Ана Добрева с бронз от Европейското по бокс в Будва

  • 23 окт 2025 | 15:27
  • 441
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

  • 24 окт 2025 | 16:54
  • 11174
  • 5
11-те на Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив)

11-те на Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив)

  • 24 окт 2025 | 16:39
  • 2206
  • 0
Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

  • 24 окт 2025 | 15:43
  • 4802
  • 6
Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 10108
  • 21
Втора лига на живо: Мони Чатов от ЦСКА II наказа Фратрия

Втора лига на живо: Мони Чатов от ЦСКА II наказа Фратрия

  • 24 окт 2025 | 17:10
  • 4126
  • 1
Жоро Пеев разкри какво е провалило трансфера му в Арсенал

Жоро Пеев разкри какво е провалило трансфера му в Арсенал

  • 24 окт 2025 | 14:25
  • 4820
  • 5