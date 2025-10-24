Киву за дербито срещу Наполи: Залогът е голям, но пък и е едва осми кръг

Конкурентите за титлата в калчото от миналия сезон Наполи и Интер се изправят в първия сблъсък помежду си през настоящата кампания. Мачът е в събота от 19:00 часа в Неапол. Наставникът на “нерадзурите” Кристиан Киву се подготвя за сериозен тест, като ще се опита да се възползва от шокиращата като резултат загуба на съперника с 2:6 от ПСВ Айндховен в Шампионската лига тези дни.

„Специална мотивация срещу Наполи? Искате да кажете дали има нещо, които да извадим като коз? Не мисля. Антонио Конте беше тук преди пет години. Междувременно с Индзаги отборът спечели втората звезда и изигра два финала в Шампионската лига. Минаха години, изпълнени както с радости, така и с разочарования. Няма допълнителна мотивация само защото срещу нас е Антонио Конте. Ние сме Интер и уважаваме това, което сме. Осъзнаваме кои сме и какви искаме да бъдем. Искаме да направим страхотен сезон, да се представяме добре и да продължим проекта. Това е всичко”, започна Киву.

“Това, което се е случило досега, има малко значение. Убеден съм, че амбициите и на двата отбора са много високи. Ще бъде оспорван мач, в който и двата тима ще искат да се докажат. Не можем да правим сравнения с миналата година. През последните три години Наполи спечели две титли, така че ни очаква двубой, в който и двата отбора ще се стремят към победата“, продължи наставникът.

Той коментира и дадения почивен ден на играчите си: „Един ден почивка ми се струва нормално, няма нищо по-добро. Идваме от период, в който футболистите почти не са се прибирали у дома. Върнахме се от Рим в 5 сутринта и веднага заминахме за Белгия. Струваше ми се най-малкото, което мога да направя, е да им дам ден, който да прекарат със семействата си. Имам пълно доверие в техния професионализъм.“

Румънският специалист се спря и на настоящия етап от шампионата: „Това е едва осмият кръг. Трябва да разберем, че залогът е голям, но не е всичко. Трябва да подходим с правилната страст и със съзнанието, че обстановката няма да е лесна. Нужна е сериозна психическа подготовка.“

“В Серия А се вкарват малко голове? Не мисля, че Италия някога е била изключително резултатна. Това означава, че отборите са добре подготвени и това е реалността, за която се говори. Подготовката ти за двубоите тук е според съперника. В чужбина се мисли повече за собствения отбор, не толкова за противника. Така стоят нещата. Някои мачове са по-отворени и завършват с големи резултати. Може би има повече шоу, но това не означава, че италианският футбол е западнал. Това е просто различен начин да се тълкува футболът – и понякога си принуден, защото треньорите са много добре подготвени.“

Киву направи сравнение между подготовката за мач като треньор и като играч: „Към всички двубои трябва да се подхожда по един и същи начин, не можеш да си позволиш лукса да се чувстваш по-силен. С такъв подход не се печели и никога няма да стигнеш до победа. Когато свикнеш да подготвяш нещата по определен начин, с уважение към съперника, всичко става по-лесно. Никоя победа не е даденост, тя трябва да бъде заслужена.“

Quando Calhanoglu ha segnato questo gol pazzesco a Napoli 💫 pic.twitter.com/t78h4LST1D — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 24, 2025

Той говори и за нападателната мощ на тима си: „Представянето на отбора е на ниво, имаме четирима класни нападатели. Никой не се припокрива с другите. Те показаха в тези мачове, че могат да играят заедно и не си пречат на терена.“

Относно предстоящия двубой между Милан и Комо в Пърт, той коментира: „Научил съм се да не се оплаквам, в живота няма смисъл да търсиш негативното. Трябва да гледаме и положителните неща. Играл съм приятелски мач в Либия и не съм казал нищо, напротив, отидох с удоволствие.“

Киву отписа Тюрам за сблъсъка между Наполи и Интер