Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски защити трофея от Суперкупата на България в здрава битка срещу Локо Авиа с Матей Казийски - на живо с награждаването и мненията след сблъсъка
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Шейтанов: Целта е топ 3, а защо не и да станем шампиони

Шейтанов: Целта е топ 3, а защо не и да станем шампиони

  • 19 окт 2025 | 22:02
  • 145
  • 0

Вратарят на ЦСКА 1948 Димитър Шейтанов бе изключително доволен след успеха на тима с 1:0 над Локомотив (София) в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига.

ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"
ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

"Беше много труден мач. Цяла седмица се подготвяхме за отбора на Локо (София). Бяхме готови за труден сблъсък и се справихме доста добре. С Пепи Маринов сме изгради вратарски колектив и работим много. Който от нас да пази, ще се справи страхотно.

Целите са поставени още от началото на сезона. Целта е топ 3, а защо не и да станем шампиони. Купата също е цел за нас. Искаме да печелим във всеки мач", заяви стражът на "червените".

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

  • 19 окт 2025 | 21:50
  • 17329
  • 16
Жест на Вуцов ядоса футболисти на Черно море, един го изблъска

Жест на Вуцов ядоса футболисти на Черно море, един го изблъска

  • 19 окт 2025 | 21:01
  • 13597
  • 17
Заради Карлос Насар: сектор "Г" с остър коментар срещу "либерална градска десница"

Заради Карлос Насар: сектор "Г" с остър коментар срещу "либерална градска десница"

  • 19 окт 2025 | 20:40
  • 4696
  • 16
Илиан: Имахме 20 удара срещу Левски, но ни обърнаха мача

Илиан: Имахме 20 удара срещу Левски, но ни обърнаха мача

  • 19 окт 2025 | 19:59
  • 4974
  • 17
Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

  • 19 окт 2025 | 19:55
  • 16969
  • 7
Агитката на "моряците" приветства шампионите по водна топка

Агитката на "моряците" приветства шампионите по водна топка

  • 19 окт 2025 | 19:46
  • 478
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 140929
  • 348
ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

  • 19 окт 2025 | 21:50
  • 17329
  • 16
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 88196
  • 271
Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

  • 19 окт 2025 | 21:06
  • 39165
  • 13
Хетафе 0:0 Реал Мадрид, шанс пред Мбапе

Хетафе 0:0 Реал Мадрид, шанс пред Мбапе

  • 19 окт 2025 | 22:00
  • 2638
  • 15
Гран При на САЩ във Формула 1: Верстапен поведе, следван от Леклер и Норис

Гран При на САЩ във Формула 1: Верстапен поведе, следван от Леклер и Норис

  • 19 окт 2025 | 21:46
  • 5823
  • 0