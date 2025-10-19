Шейтанов: Целта е топ 3, а защо не и да станем шампиони

Вратарят на ЦСКА 1948 Димитър Шейтанов бе изключително доволен след успеха на тима с 1:0 над Локомотив (София) в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига.

"Беше много труден мач. Цяла седмица се подготвяхме за отбора на Локо (София). Бяхме готови за труден сблъсък и се справихме доста добре. С Пепи Маринов сме изгради вратарски колектив и работим много. Който от нас да пази, ще се справи страхотно.



Целите са поставени още от началото на сезона. Целта е топ 3, а защо не и да станем шампиони. Купата също е цел за нас. Искаме да печелим във всеки мач", заяви стражът на "червените".

Снимки: Startphoto