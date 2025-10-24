Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Хари Лаврейсен спечели рекордна 18-а световна титла в колоезденето на писта

Хари Лаврейсен спечели рекордна 18-а световна титла в колоезденето на писта

  • 24 окт 2025 | 13:34
  • 166
  • 0
Хари Лаврейсен спечели рекордна 18-а световна титла в колоезденето на писта

Хари Лаврейсен от Нидерландия спечели рекордна 18-а световна титла в колоезденето на писта, след като триумфира в дисциплината кейрин на шампионата в Сангиаго, Чили.

Петкратният олимпийски първенец Лаврейсен оглави колоната две обиколки преди края и финишира пръв, за да заслужи второто си злато от състезанията, след като вчера триумфира и в отборния спринт. Среброто заслужи Лий Хофман (Австралия), а с бронза се окичи  Джефри Хоогланд (Нидерландия).

В надпреварата с елиминация при жените европейската шампионка Лара Гилеспи (Ирландия) изненада двукратната олимпийска шампионка в отборното преследване Кейти Арчибалд (Великобритания). 24-годишната Гилеспи успя да изпревари по-опитната си съперничка в последния завой преди финала, за да заслужи първа световна титла в кариерата си. Европейската вицешампионка Хелене Хестерс от Белгия завърши трета.

Дания спечели трета поредна отборна титла в преследването при мъжете. Тобиас Хансен, Никлас Ларсен, Фредерик Мадсен и Расмус Педерсен поведоха още от началото на 4-километровата дистанция и финишираха за 3:43.915 минути, като не дадоха особени шансове на олимпийските шампиони от Австралия, които завършиха втори на 3.343 секунди във финала. В двубоя за бронза квартетът на Нова Зеландия надделя с малко по-малко от секунда над тима на САЩ.

В отборното преследване при жените Италия спечели драматично финала срещу Германия. Витория Гауцини, Мартина Фидандза, Мартина Алдзини и Федерика Вентурели завършиха за 4:09.569 минути, с 382 хилядни по-бързо от съперничките. Бронза заслужи квартетът на Великобритания, който не успя да защити титлата си от предишните две световни първенства.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Какво ще предложи Обиколката на Франция през 2026 година

Какво ще предложи Обиколката на Франция през 2026 година

  • 23 окт 2025 | 16:15
  • 530
  • 0
Украински гросмайстор разказа за последните мигове на Народитски

Украински гросмайстор разказа за последните мигове на Народитски

  • 23 окт 2025 | 13:27
  • 1087
  • 0
Мъжкият национален отбор по хандбал се събира на лагер преди предквалификациите за Евро 2028

Мъжкият национален отбор по хандбал се събира на лагер преди предквалификациите за Евро 2028

  • 23 окт 2025 | 11:36
  • 558
  • 0
Първи международен шахматен фестивал в Кърджали

Първи международен шахматен фестивал в Кърджали

  • 23 окт 2025 | 10:48
  • 526
  • 0
МОК не иска спортни събития в Индонезия след забраната за визи на израелските спортисти

МОК не иска спортни събития в Индонезия след забраната за визи на израелските спортисти

  • 22 окт 2025 | 18:13
  • 826
  • 0
ММС стартира прием на проекти по четири програми за развитието на спорта за високи постижения за 2026 година

ММС стартира прием на проекти по четири програми за развитието на спорта за високи постижения за 2026 година

  • 22 окт 2025 | 17:32
  • 423
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 5787
  • 13
11-те на Монтана и Арда

11-те на Монтана и Арда

  • 24 окт 2025 | 13:49
  • 469
  • 0
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Гара "Надежда" приютява влаково дерби

  • 24 окт 2025 | 07:00
  • 5026
  • 7
Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

  • 24 окт 2025 | 06:30
  • 5580
  • 10
ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

  • 24 окт 2025 | 09:38
  • 8700
  • 33
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 10712
  • 3