Хари Лаврейсен спечели рекордна 18-а световна титла в колоезденето на писта

Хари Лаврейсен от Нидерландия спечели рекордна 18-а световна титла в колоезденето на писта, след като триумфира в дисциплината кейрин на шампионата в Сангиаго, Чили.

Петкратният олимпийски първенец Лаврейсен оглави колоната две обиколки преди края и финишира пръв, за да заслужи второто си злато от състезанията, след като вчера триумфира и в отборния спринт. Среброто заслужи Лий Хофман (Австралия), а с бронза се окичи Джефри Хоогланд (Нидерландия).

В надпреварата с елиминация при жените европейската шампионка Лара Гилеспи (Ирландия) изненада двукратната олимпийска шампионка в отборното преследване Кейти Арчибалд (Великобритания). 24-годишната Гилеспи успя да изпревари по-опитната си съперничка в последния завой преди финала, за да заслужи първа световна титла в кариерата си. Европейската вицешампионка Хелене Хестерс от Белгия завърши трета.

Дания спечели трета поредна отборна титла в преследването при мъжете. Тобиас Хансен, Никлас Ларсен, Фредерик Мадсен и Расмус Педерсен поведоха още от началото на 4-километровата дистанция и финишираха за 3:43.915 минути, като не дадоха особени шансове на олимпийските шампиони от Австралия, които завършиха втори на 3.343 секунди във финала. В двубоя за бронза квартетът на Нова Зеландия надделя с малко по-малко от секунда над тима на САЩ.

В отборното преследване при жените Италия спечели драматично финала срещу Германия. Витория Гауцини, Мартина Фидандза, Мартина Алдзини и Федерика Вентурели завършиха за 4:09.569 минути, с 382 хилядни по-бързо от съперничките. Бронза заслужи квартетът на Великобритания, който не успя да защити титлата си от предишните две световни първенства.