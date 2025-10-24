Красив гол изкачи Вердер в горната половина на класирането

Вердер (Бремен) и Унион (Берлин) откриха осмия кръг в Бундеслигата с напрегнат двубой, в който късметът се усмихна на домакините и те спечелиха с 1:0. Попадението вкара Марко Грюл в 72-рата минута. Австрийският нападател сътвори истински шедьовър, като от ъгъла на наказателното поле прати топката под сглобката.

С успеха Вердер се изкачи на 7-о място в класирането с актив от 11 точки, колкото има и шестият Кьолн. Унион се смъкна на 10-ата позиция с 10 точки. "Железните" не създадоха почти никакви положения на "Везерщадион" и заслужено си тръгнаха с наведени глави.

Снимки: Gettyimages