Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Диа Евтимова е полуфиналистка на двойки в САЩ

Диа Евтимова е полуфиналистка на двойки в САЩ

  • 24 окт 2025 | 09:40
  • 424
  • 0
Диа Евтимова е полуфиналистка на двойки в САЩ

Диа Евтимова се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Хилтън Хед (САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката и Елена-Теодора Кадар (Румъния), втори поставени в схемата, победиха американките Киара Хардинг и Камил Алегре с 3:6, 6:4, 10:4 за 78 минути.

В решителната трета част Евтимова и Кадар поведоха с 8:2 и без проблеми затвориха мача.

В спор за място на финала двете ще играят срещу номер 4 Миа Слама (САЩ) и Габриела Броудфут (Република Южна Африка).

На сингъл Евтимова отпадна във втория кръг след поражение от Дженсън Дияни (САЩ) с 1:6, 3:6 за 67 минути.

Следвай ни:

Още от Тенис

Синер и Музети са последните двама четвъртфиналисти във Виена

Синер и Музети са последните двама четвъртфиналисти във Виена

  • 24 окт 2025 | 08:52
  • 433
  • 0
Каратанчева достигна до полуфиналите на двойки на WТА 125 в Мексико

Каратанчева достигна до полуфиналите на двойки на WТА 125 в Мексико

  • 24 окт 2025 | 08:42
  • 323
  • 0
Официално: Саудитска Арабия получи тенис "Мастърс"!

Официално: Саудитска Арабия получи тенис "Мастърс"!

  • 24 окт 2025 | 01:33
  • 2316
  • 1
Рууд изхвърли Вавринка, Фритц също е аут от турнира в Базел

Рууд изхвърли Вавринка, Фритц също е аут от турнира в Базел

  • 24 окт 2025 | 01:04
  • 545
  • 0
Анас Маздрашки с победа на старта в Синтра

Анас Маздрашки с победа на старта в Синтра

  • 23 окт 2025 | 19:43
  • 812
  • 0
Григор Димитров се готви за "Мастърс"-а в Париж

Григор Димитров се готви за "Мастърс"-а в Париж

  • 23 окт 2025 | 17:00
  • 4202
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 2015
  • 2
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Гара "Надежда" приютява влаково дерби

  • 24 окт 2025 | 07:00
  • 3148
  • 7
Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

  • 24 окт 2025 | 06:30
  • 3183
  • 5
ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

  • 24 окт 2025 | 09:38
  • 3937
  • 5
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 8735
  • 0
Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

  • 24 окт 2025 | 07:35
  • 1577
  • 1