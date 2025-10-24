Синер и Музети са последните двама четвъртфиналисти във Виена

Двамата водещи италиански тенисисти Яник Синер и Лоренцо Музети взеха последните два билета за четвъртфиналите на турнира от сериите АТР 500 във Виена.

Шампионът за 2023 година Синер победи с 6:2, 7:6(4) своя сънародник Флавио Коболи.

Синер нямаше проблеми в първия сет, в който спечели пет поредни гейма, но във втория сет бе тестван сериозно от намиращия се на 22-ро място в световна ранглиста Коболи. Все пак водачът в схемата взе тайбрека със 7:4 точки и за място на полуфиналите ще играе с Александър Бублик от Казахстан - един от едва двамата тенисисти, от които е губил през този сезон в мач, в който е успял да го завърши.

Feeling great in the last 8 😀
@janniksin defeats Cobolli 6-2 7-6 to seal his spot in the quarterfinals in Vienna!

Четвъртият в схемата Музети имаше дори по-малко проблеми срещу аржентинеца Томас Мартин Етчевери и го елиминира след 6:3, 6:4.

Sealed with a bullet 💥



Sealed with a bullet 💥

Lorenzo Musetti earns the last quarter-final spot with a 6-3 6-4 victory over Etcheverry in Vienna!

На четвъртфиналите Музети ще играе с французина Корентен Муте.