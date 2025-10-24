Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Синер и Музети са последните двама четвъртфиналисти във Виена

Синер и Музети са последните двама четвъртфиналисти във Виена

  • 24 окт 2025 | 08:52
  • 241
  • 0
Синер и Музети са последните двама четвъртфиналисти във Виена

Двамата водещи италиански тенисисти Яник Синер и Лоренцо Музети взеха последните два билета за четвъртфиналите на турнира от сериите АТР 500 във Виена.

Шампионът за 2023 година Синер победи с 6:2, 7:6(4) своя сънародник Флавио Коболи.

Синер нямаше проблеми в първия сет, в който спечели пет поредни гейма, но във втория сет бе тестван сериозно от намиращия се на 22-ро място в световна ранглиста Коболи. Все пак водачът в схемата взе тайбрека със 7:4 точки и за място на полуфиналите ще играе с Александър Бублик от Казахстан - един от едва двамата тенисисти, от които е губил през този сезон в мач, в който е успял да го завърши.

Четвъртият в схемата Музети имаше дори по-малко проблеми срещу аржентинеца Томас Мартин Етчевери и го елиминира след 6:3, 6:4.

На четвъртфиналите Музети ще играе с французина Корентен Муте.

Следвай ни:

Още от Тенис

Официално: Саудитска Арабия получи тенис "Мастърс"!

Официално: Саудитска Арабия получи тенис "Мастърс"!

  • 24 окт 2025 | 01:33
  • 2033
  • 1
Рууд изхвърли Вавринка, Фритц също е аут от турнира в Базел

Рууд изхвърли Вавринка, Фритц също е аут от турнира в Базел

  • 24 окт 2025 | 01:04
  • 506
  • 0
Анас Маздрашки с победа на старта в Синтра

Анас Маздрашки с победа на старта в Синтра

  • 23 окт 2025 | 19:43
  • 799
  • 0
Григор Димитров се готви за "Мастърс"-а в Париж

Григор Димитров се готви за "Мастърс"-а в Париж

  • 23 окт 2025 | 17:00
  • 4095
  • 0
Кузманов отпадна във втория кръг на "Чалънджър"-а в Хамбург

Кузманов отпадна във втория кръг на "Чалънджър"-а в Хамбург

  • 23 окт 2025 | 15:43
  • 886
  • 0
Яник Синер одобрява шоу атмосферата във Виена

Яник Синер одобрява шоу атмосферата във Виена

  • 23 окт 2025 | 14:15
  • 524
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 23:56
  • 71558
  • 115
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Гара "Надежда" приютява влаково дерби

  • 24 окт 2025 | 07:00
  • 1873
  • 4
Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

  • 24 окт 2025 | 06:30
  • 2379
  • 1
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 8069
  • 0
Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

  • 24 окт 2025 | 07:35
  • 1103
  • 1
Апоел подчини и Монако в "Арена София"

Апоел подчини и Монако в "Арена София"

  • 23 окт 2025 | 23:05
  • 14527
  • 3