Милан с шанс да се откъсне на върха в Серия "А"

Милан и Пиза ще се изправят един срещу друг в мач от осмия кръг на италианската Серия "А" на 24 октомври от 21:45 часа на стадион "Джузепе Меаца". Двубоят ще бъде ръководен от съдията Лука Дзуферли, като "росонерите" ще търсят победа, която да затвърди лидерската им позиция. Пиза, от своя страна, се намира в тежка ситуация на дъното на класирането и се нуждае отчаяно от точки.

Милан заема първото място в Серия "А" с 16 точки от 7 изиграни мача, като отборът има впечатляваща голова разлика от 11 вкарани и само 4 допуснати гола. "Росонерите" демонстрират отлична форма и с победа в този двубой могат да увеличат преднината си на върха.

В пълен контраст, Пиза се намира на последното 20-то място с едва 3 точки, като тимът е отбелязал само 3 гола и е допуснал 10. Разликата от 13 точки между двата отбора ясно подчертава пропастта в класата и формата, правейки домакините категоричен фаворит в предстоящия сблъсък.

Милан демонстрира впечатляваща форма в последните си пет мача с четири победи и едно равенство. "Росонерите" победиха Фиорентина с 2:1 (на 19.10.2025), завършиха наравно 0:0 с Ювентус (на 05.10.2025) и надделяха над Наполи с 2:1 (на 28.09.2025). В Купата на Италия те разгромиха Лече с 3:0 (на 23.09.2025), а в Серия "А" постигнаха категорична победа като гост срещу Удинезе с 3:0 (на 20.09.2025).

Пиза, от друга страна, е в тежка криза с две равенства и три загуби в последните си пет мача. Тимът завърши 0:0 с Верона (на 18.10.2025), загуби с 0:4 от Болоня (на 05.10.2025) и записа равенство 0:0 с Фиорентина (на 28.09.2025). В Купата на Италия отстъпиха с 0:1 на Торино (на 25.09.2025), а в Серия А загубиха драматично от Наполи с 2:3 (на 22.09.2025).

Снимки: Gettyimages