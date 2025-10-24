Саша Обрадович: Не трябва да повтаряме играта от първото полувреме

Баскетболистите на Цървена звезда победиха Баскония в шестия кръг на Евролигата с 90:72, а техният треньор Саша Обрадович даде кратко изявление след мача.

Откакто Обрадович пое Цървена звезда, отборът е със стопроцентов актив. Тимът е в серия от четири поредни победи в Евролигата – над Фенербахче, Жалгирис, Реал Мадрид и сега над Баскония, като надви и Илирия в Адриатическата лига.

"Повишихме агресивността. Искахме да победим и да играем. Не бяхме такива, каквито искаме да бъдем, за да печелим. Добре е, че победихме и че ще се поучим от грешките си в тази победа. Начинът, по който играхме през първото полувреме не трябва да се повтаря. Повишихме агресивността, бяхме по-добри в защита и получихме опции в атака. Това ни даде самочувствие. Все още е рано за химия. С течение на времето и с повече изиграни мачове, химията ще става по-добра", сподели Саша Обрадович.

Следващата седмица Коди Милър-Макинтайър и компания ги очаква двоен кръг, в който Звезда посреща АСВЕЛ Вильобран, а след това гостува на Макаби Тел Авив в Белград, докато Баскония посреща Дубай и Анадолу Ефес.

Снимки: Imago