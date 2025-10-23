Зверев достигна до 1/4-финалите във Виена

Шампионът за 2021 година Александър Зверев се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите АТР 500 във Виена. Германецът, който е поставен под номер 2 в схемата, надигра във втория кръг италианеца Матео Арналди с 6:4, 6:4 за 87 минути.

Зверев реализира по един пробив и в двата сета, не загуби подаването си нито веднъж и показа игра на много високо ниво. В следващия кръг той ще играе с Талон Грийкспор от Нидерландия.

От турнира обаче отпадна шампионът за 2022 година Даниил Медведев. Руснакът отстъпи с 6:7(3), 4:6 пред французина Корентен Муте, а срещата бе повторение на финала от турнира в Алмати през миналата седмица, в който победител бе Медведев.

Този път обаче късметът се усмихна на Муте, който ще се придвижи до 31-во място в ранглистата с класирането си за четвъртфиналите.

Неговият следващ противник ще бъде победителят от последния мач за деня, в който един срещу друг играят Лоренцо Музети от Италия и Томас Мартин Етчевери от Аржентина.

Без големи затруднения за четвъртфиналите се класира Александър Бублик. Представителят на Казахстан се нуждаеше от само 66 минути, за да завърши с 6:4, 6:2 мача си с Франсиско Черундоло от Аржентина. За място на полуфиналите Бублик очаква победителя от италианската афера между световния номер 1 Яник Синер и Флавио Коболи.

В последния мач, завършил до този момент, италианецът Матео Беретини победи британеца Камерън Нори със 7:6(6), 6:7(9), 6:4. Мачът продължи 3 часа и 18 минути, а на четвъртфиналите Беретини ще играе с Алекс де Минор от Австралия, който се класира за тази фаза още в сряда.

Снимки: Gettyimages