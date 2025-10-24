Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Арсенал обвърза голям талант

Арсенал обвърза голям талант

  • 24 окт 2025 | 03:03
  • 77
  • 0
Арсенал обвърза голям талант

Арсенал постигна споразумение за подновяване на договора с Макс Даумън, 15-годишен младок, който е сочен за един от най-обещаващите таланти на настоящото поколение. Според The Athletic, полузащитникът е подписал договор за обучение, валиден за две години. Когато навърши 17 години, той ще може да подпише професионален договор.

Отново според изданието, няколко от „водещите световни клубове“ са проявили интерес към привличането на Даумън, но емоционалната връзка на тийнейджъра с Арсенал, на който семейството му също е фен, се е оказала решаваща.

Макс Даумън, трябва да се отбележи, дебютира на 15 години и 235 дни за „артилеристите“ в Премиър лийг, когато влезе като резерва при победата срещу Лийдс през август. Той е вторият най-млад футболист, дебютирал в английската първа дивизия, след Итън Нванери, който също е играч на Арсенал.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Трета поредна победа "на нула" за Лион в Лига Европа

Трета поредна победа "на нула" за Лион в Лига Европа

  • 23 окт 2025 | 22:06
  • 930
  • 0
Провал за един от фаворитите в Лигата на конференциите, вижте всички резултати

Провал за един от фаворитите в Лигата на конференциите, вижте всички резултати

  • 23 окт 2025 | 23:58
  • 9080
  • 3
Фенербахче надви Щутгарт с дузпа, а ВАР отмени други две

Фенербахче надви Щутгарт с дузпа, а ВАР отмени други две

  • 23 окт 2025 | 21:57
  • 1316
  • 0
Ференцварош спечели головата престрелка в Залцбург

Ференцварош спечели головата престрелка в Залцбург

  • 23 окт 2025 | 21:53
  • 1182
  • 0
Тежка вечер за Димитър Митов и Абърдийн в Лигата на конференциите

Тежка вечер за Димитър Митов и Абърдийн в Лигата на конференциите

  • 23 окт 2025 | 21:50
  • 8650
  • 4
Очаквани победи и няколко изненади в третия кръг на Лига Европа

Очаквани победи и няколко изненади в третия кръг на Лига Европа

  • 23 окт 2025 | 23:59
  • 16467
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 23:56
  • 36834
  • 88
Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

  • 23 окт 2025 | 20:52
  • 22101
  • 19
Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

  • 23 окт 2025 | 11:39
  • 70359
  • 107
Официално: Меси остава в Интер Маями още три години

Официално: Меси остава в Интер Маями още три години

  • 23 окт 2025 | 18:45
  • 15695
  • 170
Очаквани победи и няколко изненади в третия кръг на Лига Европа

Очаквани победи и няколко изненади в третия кръг на Лига Европа

  • 23 окт 2025 | 23:59
  • 16467
  • 3
Апоел подчини и Монако в "Арена София"

Апоел подчини и Монако в "Арена София"

  • 23 окт 2025 | 23:05
  • 10072
  • 2