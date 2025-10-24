Арсенал обвърза голям талант

Арсенал постигна споразумение за подновяване на договора с Макс Даумън, 15-годишен младок, който е сочен за един от най-обещаващите таланти на настоящото поколение. Според The Athletic, полузащитникът е подписал договор за обучение, валиден за две години. Когато навърши 17 години, той ще може да подпише професионален договор.

Отново според изданието, няколко от „водещите световни клубове“ са проявили интерес към привличането на Даумън, но емоционалната връзка на тийнейджъра с Арсенал, на който семейството му също е фен, се е оказала решаваща.

Макс Даумън, трябва да се отбележи, дебютира на 15 години и 235 дни за „артилеристите“ в Премиър лийг, когато влезе като резерва при победата срещу Лийдс през август. Той е вторият най-млад футболист, дебютирал в английската първа дивизия, след Итън Нванери, който също е играч на Арсенал.