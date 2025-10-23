Популярни
Лека-полека напредва и дългогодишният строеж на стадион "Варна"

  • 23 окт 2025 | 20:33
  • 2679
  • 2
Лека-полека напредва и дългогодишният строеж на стадион "Варна"

Изграждането на стадион "Варна" на мястото на някогашния "Юрий Гагарин" напредва лека-полека. Това показват последните кадри на трибуните, заснети от птичи поглед. По план съоръжението край морето трябва да разполага с 22 000 седящи места и с три покрити с козирка сектора, два от които двуетажни.

В момента се изливат основите на последната трибуна, която ще е без козирка според проекта. Трябва да се отбележи, че първата копка на варненския стадион беше направена през далечната 2007 г.

"Армията" в класация заедно с "Камп Ноу"
"Армията" в класация заедно с "Камп Ноу"

Припомняме, че с всеки изминал ден в Борисовата градина в София прогресира изграждането на новия стадион на ЦСКА, който трябва да бъде окончателно завършен след по-малко от година. Съоръжението на "армейците" ще побира 17 000 зрители и ще разполага с всички екстри.

