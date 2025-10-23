Енигматичната публикация на Еван Фурние

Еван Фурние е готов да се завърне в игра в Евролигата с екипа на Олимпиакос. Французинът, който пропусна няколко мача заради контузия, игра срещу Паниониос в първенството и е на разположение за мача срещу Байерн в Мюнхен.

Френският гард направи публикация в социалната мрежа „Х“, която не е свързана със спортната част и вероятно засяга единството около Олимпиакос, тъй като има много трансферни сценарии, които циркулират из медиите.

Фурние написа: „Продължавай напред с любов и решителност в сърцето си“.

Move with love and determination in your heart❤️🤍 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 23, 2025

Снимки: Imago