Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 1133
  • 0
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Александър Везенков и Олимпиакос гостуват тази вечер на Байерн в Мюнхен в среща от шестия кръг на Евролигата. Двубоят започва в 21:45 часа българско време.

Гръцкият шампион е с 3 победи и 2 загуби дотук, а в миналия кръг надделя драматично като гост над Макаби Тел Авив, с ключов принос и решаващи кошове в края на българската суперзвезда на "червено-белите" от Пирея.

Везенков поведе колоната в Евролигата
Везенков поведе колоната в Евролигата

Байерн e с баланс 2-3, като в последния си мач в турнира отстъпи пред Фенербахче в Истанбул.

Старши треньорът на баварците Гордън Хърбърт не може да разчита на няколко играчи. Литовската звезда Рокас Йокубайтис е аут за дълго време заради скъсана предна кръстна връзка на коляното, а Елиас Харис и Йоханес Фойгтман също са извън строя заради проблеми с коляното. Чисто новото звездно попълнение Спенсър Динуиди пък все още не се е присъединил към отбора. Стефан Йович е с травма на глезена и е под въпрос за двубоя, а Алекса Раданов пропусна първите 5 кръга на Евролигата (треньорско решение).

Наставникът на Олимпиакос Йоргос Барцокас също не може да разчита на важни играчи. Френският център Мустафа Фал е аут за дълго заради тежка контузия на лявото коляно. Кийнън Еванс също все още не е готов за игра, а капитанът Костас Папаниколау пропуска срещата заради проблем с бедрото, след като получи травмата на тренировка тази седмица.

Следвай ни:

Още от Евролига

Саша Обрадович: Не трябва да повтаряме играта от първото полувреме

Саша Обрадович: Не трябва да повтаряме играта от първото полувреме

  • 24 окт 2025 | 01:14
  • 398
  • 0
Илайджа Брайънт говори пред Sportal.bg и неочаквани папараци

Илайджа Брайънт говори пред Sportal.bg и неочаквани папараци

  • 24 окт 2025 | 01:09
  • 1251
  • 0
Василис Спанулис: Пропуснахме много отворени стрелби, поздравявам Апоел

Василис Спанулис: Пропуснахме много отворени стрелби, поздравявам Апоел

  • 24 окт 2025 | 00:58
  • 376
  • 0
Уникални кадри от радостта на феновете и баскетболистите на Апоел след успеха над Монако

Уникални кадри от радостта на феновете и баскетболистите на Апоел след успеха над Монако

  • 24 окт 2025 | 00:57
  • 698
  • 0
Иш Уейнрайт пред Sportal.bg: Това е само началото! Невероятно е!

Иш Уейнрайт пред Sportal.bg: Това е само началото! Невероятно е!

  • 24 окт 2025 | 00:44
  • 2623
  • 0
Страхотен Милър-Макинтайър поведе Цървена звезда за успех над Баскония

Страхотен Милър-Макинтайър поведе Цървена звезда за успех над Баскония

  • 24 окт 2025 | 00:42
  • 469
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 23:56
  • 47811
  • 90
Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

  • 23 окт 2025 | 20:52
  • 26497
  • 19
Официално: Меси остава в Интер Маями още три години

Официално: Меси остава в Интер Маями още три години

  • 23 окт 2025 | 18:45
  • 17503
  • 171
Очаквани победи и няколко изненади в третия кръг на Лига Европа

Очаквани победи и няколко изненади в третия кръг на Лига Европа

  • 23 окт 2025 | 23:59
  • 18847
  • 3
Апоел подчини и Монако в "Арена София"

Апоел подчини и Монако в "Арена София"

  • 23 окт 2025 | 23:05
  • 11694
  • 2