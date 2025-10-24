Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Александър Везенков и Олимпиакос гостуват тази вечер на Байерн в Мюнхен в среща от шестия кръг на Евролигата. Двубоят започва в 21:45 часа българско време.

Гръцкият шампион е с 3 победи и 2 загуби дотук, а в миналия кръг надделя драматично като гост над Макаби Тел Авив, с ключов принос и решаващи кошове в края на българската суперзвезда на "червено-белите" от Пирея.

Байерн e с баланс 2-3, като в последния си мач в турнира отстъпи пред Фенербахче в Истанбул.

Старши треньорът на баварците Гордън Хърбърт не може да разчита на няколко играчи. Литовската звезда Рокас Йокубайтис е аут за дълго време заради скъсана предна кръстна връзка на коляното, а Елиас Харис и Йоханес Фойгтман също са извън строя заради проблеми с коляното. Чисто новото звездно попълнение Спенсър Динуиди пък все още не се е присъединил към отбора. Стефан Йович е с травма на глезена и е под въпрос за двубоя, а Алекса Раданов пропусна първите 5 кръга на Евролигата (треньорско решение).

Наставникът на Олимпиакос Йоргос Барцокас също не може да разчита на важни играчи. Френският център Мустафа Фал е аут за дълго заради тежка контузия на лявото коляно. Кийнън Еванс също все още не е готов за игра, а капитанът Костас Папаниколау пропуска срещата заради проблем с бедрото, след като получи травмата на тренировка тази седмица.