  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Официално: Саудитска Арабия получи тенис "Мастърс"!

Официално: Саудитска Арабия получи тенис "Мастърс"!

  • 24 окт 2025 | 01:33
  • 68
  • 0
Официално: Саудитска Арабия получи тенис "Мастърс"!

Отдавна се спекулираше, че Саудитска Арабия иска да бъде домакин на един от най-престижните тенис турнири, а сега вече е потвърдено, че това ще стане факт. В официално съобщение на ATP се посочва, че това ще бъде изцяло нов, десети турнир от сериите "Мастърс 1000" – което означава, че нито един от досегашните девет града организатори няма да загуби лиценза си. Така от 2028 г. най-добрите тенисисти ще се състезават в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид, Рим, Торонто/Монреал, Синсинати, Шанхай, Париж – и Саудитска Арабия.

„Това е момент на гордост за нас и резултат от дългогодишно пътуване. Саудитска Арабия показа истинска отдаденост на тениса – не само на професионално ниво, но и в развитието на играта на всички нива. Амбицията на компанията PIF в този спорт е ясна и вярваме, че както феновете, така и играчите ще бъдат изумени от това, което предстои. Засилването на нашите премиум събития води до рекорден растеж и трансформация в целия тур, и сме благодарни на нашите партньори PIF и SURJ, че помогнаха за постигането на този растеж и споделянето на тази визия.“ Андреа Гауденци, президент на ATP

Като се има предвид, че Рияд е домакин на Финалния турнир на WTA от 2024 г., а в Джеда се провежда Финалният турнир на новото поколение от 2023 г., това най-ново съобщение трябва да засили връзката на страната с тениса. Допълва се, че повече подробности за мястото на провеждане на турнира и неговия график ще бъдат обявени своевременно. Засега се спекулира, че събитието ще бъде собственост и под управлението на Саудитска Арабия, ще продължи седем дни, с участието на 56 играчи, и ще се играе на открити твърди кортове, като няма да бъде задължително.

През последните две години в Рияд се проведе и демонстративният турнир „Шестте крале“, който събра най-добрите тенисисти в света – сред които бяха Новак Джокович, Карлос Алкарас, Яник Синер... Само едно излизане на корта донесе на играчите чек за 1,5 милиона долара. Победителят – а това и двете години беше Яник Синер – получи невероятна награда от 6 милиона долара. Събитието се провежда в зала с 8000 места, която е специално построена за турнира.

