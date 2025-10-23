Популярни
  • 23 окт 2025 | 17:24
Талин и Карлстад ще бъдат домакини на европейските първенства по лека атлетика през 2028 и 2030 г.

Изданията на европейските първенства по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години през 2028 и 2030 г. бяха присъдени съответно на Талин (Естония) и Карлстад (Швеция). Решението беше взето по време на втория ден от 179-ата среща на Съвета на Европейската атлетика, която се проведе в Батуми, Грузия.

Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов заяви: "Получихме две много силни и надеждни кандидатури за Европейското първенство по лека атлетика U18 през 2028 г. и искаме да благодарим както на Талин, така и на Карлстад за професионализма, който беше ясно демонстриран в техните презентации.“

"Естествено, изключително сме доволни, че можем да присъдим на Талин и Карлстад домакинствата на европейските първенства по лека атлетика U18 за 2028 и 2030 г. Талин има безупречна история в организирането на големи събития и ще има историческата чест да стане първият град, домакинствал на европейски първенства по лека атлетика за U23, U20 и U18.“

"Последният път, когато бяхме в Талин, беше през 2021 г., когато градът беше домакин както на европейските първенства по лека атлетика U20, така и на U23 в две последователни седмици при изключително трудни обстоятелства, причинени от пандемията.“

"За разлика от тях, Карлстад ще организира първото си голямо европейско събитие по лека атлетика за възрастови групи през 2030 г. Въпреки това, Карлстад е бил домакин на множество национални и международни състезания и е дългогодишна спирка от Световния континентален тур по лека атлетика, така че сме абсолютно уверени, че Европейското първенство по лека атлетика U18 през 2030 г. ще бъде организирано на най-високо ниво.“

Снимка: european-athletics.com

