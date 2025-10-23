Олимпиец се цели в дебют в Диамантената лига

Трикратният национален шампион на 400 метра с препятствия Уайзман Уере се стреми към грандиозен дебют в Диамантената лига през следващата година. Той вярва, че този ход ще изостри състезателния му дух и ще повиши статута му на световната сцена.

28-годишният атлет споделя, че целта му е да открие сезона със стил, като се включи в най-конкурентната лекоатлетическа верига в света.

"Целта ми за следващия сезон е да се състезавам в Диамантената лига. Хората питат: "Къде е Уайзман в Диамантената лига?“, каза Уере. "Така че догодина ще бъда там. Това е перфектната сцена, за да настроя формата си и да направя всичко както трябва.“

Кампанията на Диамантената лига през 2026 г. започва на 8 май в Доха, след което се отправя към Китай за два последователни кръга в Шанхай (16 май) и Сямън (23 май).

Уере се надява, че опитът срещу атлети от световна класа ще послужи като идеална подготовка за натоварения календар през 2026 г., който включва Игрите на Британската общност и Африканското първенство за мъже и жени.

"Наистина очаквам с нетърпение следващата година, тъй като предстоят Игрите на Британската общност и Африканското първенство“, добави той. "Всички знаем какво е необходимо, за да спечелиш медали на такова ниво. С постоянство и вяра знам, че мога да донеса такъв за себе си и за страната.“

Игрите на Британската общност са насрочени за периода от 23 юли до 2 август в Глазгоу, Шотландия, докато 24-тото Африканско първенство ще се проведе в Акра, Гана, като датите все още не са потвърдени.